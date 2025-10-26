Equipo Canel’s inicia con fuerza

La edición 64 de la Vuelta a Guatemala dio inicio con una exigente primera etapa que reunió a 145 ciclistas de 24 equipos nacionales e internacionales, entre ellos el representativo potosino Canel’s-Java. La jornada inaugural partió desde Teculután, Zacapa, y recorrió 172 kilómetros hasta llegar a Puerto Barrios, Izabal.

El trazado, con constantes subidas y bajadas, puso a prueba la estrategia del equipo Canel’s-Java, que apostó por sus velocistas en busca de la primera camiseta de líder de la competencia. Durante el recorrido, el ciclista Cormac McGeough protagonizó una destacada actuación al mantenerse en el grupo de punta y disputar las metas volantes con gran determinación.

McGeough logró el tercer lugar en la segunda meta intermedia ubicada en el kilómetro 96 y se impuso en la tercera meta al kilómetro 120.5, lo que le permitió ascender al primer puesto de la clasificación de metas volantes y colocarse quinto en la general gracias a las bonificaciones obtenidas.

“Fue un día muy duro, el terreno siempre ondulado y el calor muy fuerte. Me sentí bien pese a algunos problemas estomacales por la deshidratación, pero contento con los puntos ganados. Ahora toca seguir sumando en los próximos días”, comentó McGeough al término de la etapa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En los resultados finales de la jornada, McGeough cruzó la meta en el lugar 15 a 33 segundos del líder. Sus compañeros Ángel Gil, Ignacio Prado, Heiner Parra, Wright Owen y Sebastián Brenes completaron la actuación del equipo, que se ubicó en la posición 13 de la clasificación por escuadras a 6 minutos y 23 segundos del primer lugar.

Con este sólido arranque, Canel’s-Java se coloca como uno de los equipos protagonistas de la competencia, destacando especialmente en la clasificación de metas volantes, donde McGeough lidera tras una brillante actuación en la apertura de la Vuelta a Guatemala 2025.