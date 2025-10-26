Clausuran Festival Por Matehuala

Matehuala.- En el interior de la Catedral se llevó a cabo la clausura del Festival Por Matehuala, con la presentación de la Orquesta de Cámara Arte y Alma la cual tuvo un gran éxito pues muchas personas acudieron a presenciar este evento.

Con la presentación de la Orquesta de Cámara Arte y Alma se clausuró el Festival el cual duró un total de 10 días, con la finalidad de rescatar el arte y la cultura, para terminar llevaron a cabo este magno concierto en la Catedral, que es un templo que gracias a su construcción hizo que sonaran maravillosas las melodías de la orquesta.

Dentro del Segundo Festival hubo la presentación de diferentes grupos musicales de todo tipo, como mariachis, grupos de blues y jazz, trovadores para las veladas bohemias, orquesta, pero también se contó con una feria del libro, presentaciones de libros, obras de teatro, presentación de títeres, noches de poesía, demostraciones de ciencia y tecnología, así como juegos de ajedrez entre muchas otras actividades.

Se espera que el próximo año logren llevar a cabo el Tercer festival Por Matehuala, más personas se unan a este grupo, pues la idea es hacer crecer este festival y darlo a conocer a nivel nacional e internacional.

