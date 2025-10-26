Clausuran Festival Por Matehuala
Matehuala.- En el interior de la Catedral se llevó a cabo la clausura del Festival Por Matehuala, con la presentación de la Orquesta de Cámara Arte y Alma la cual tuvo un gran éxito pues muchas personas acudieron a presenciar este evento.
Con la presentación de la Orquesta de Cámara Arte y Alma se clausuró el Festival el cual duró un total de 10 días, con la finalidad de rescatar el arte y la cultura, para terminar llevaron a cabo este magno concierto en la Catedral, que es un templo que gracias a su construcción hizo que sonaran maravillosas las melodías de la orquesta.
Dentro del Segundo Festival hubo la presentación de diferentes grupos musicales de todo tipo, como mariachis, grupos de blues y jazz, trovadores para las veladas bohemias, orquesta, pero también se contó con una feria del libro, presentaciones de libros, obras de teatro, presentación de títeres, noches de poesía, demostraciones de ciencia y tecnología, así como juegos de ajedrez entre muchas otras actividades.
Se espera que el próximo año logren llevar a cabo el Tercer festival Por Matehuala, más personas se unan a este grupo, pues la idea es hacer crecer este festival y darlo a conocer a nivel nacional e internacional.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Restauran capilla de Guadalupe
Jesús Vázquez
Inician segunda etapa, que incluirá pintura del Calvario de Jesús
Reportan en redes sociales intoxicados en una fiesta
Redacción
Aunque no hay noticias ni en hospitales ni Cruz Roja de algún caso