Escudería Dynamic Motorsports brilla en Aguascalientes

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El equipo potosino Dynamic Motorsports firmó una destacada actuación durante la quinta fecha de NASCAR México Series y Trucks México Series, celebrada en el Óvalo Aguascalientes México, donde consiguió una victoria en la categoría de desarrollo y estuvo muy cerca de subir al podio en la división estelar.

En la categoría NASCAR México Series, el potosino Jake Cossío, al volante del auto número 51, tuvo que remar contracorriente luego de clasificar en la posición 17 de la parrilla. Sin embargo, durante la carrera "Aguascalientes El Gigante de México 250", el piloto mostró una notable capacidad de recuperación, avanzando posiciones de manera constante a lo largo de la competencia.

La remontada de Cossío se consolidó en un emocionante cierre bajo bandera verde, blanca y cuadros, logrando cruzar la meta en la cuarta posición general, quedándose a un paso de ingresar al podio en una carrera donde cualquier error podía resultar determinante.

Por otra parte, la alegría llegó para Dynamic Motorsports en la categoría Trucks México Series gracias a la actuación del también potosino Roberto "Bob" Espinosa, líder del campeonato y piloto de la camioneta número 96.

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Espinosa partió desde el lugar 17 tras una sesión de clasificación especial que incluyó una parada obligatoria en pits para cambio de neumáticos. Lejos de ser un obstáculo, el potosino aprovechó su experiencia y ritmo de competencia para protagonizar una espectacular remontada durante la carrera dominical.

Vuelta tras vuelta, el líder del campeonato fue avanzando posiciones hasta alcanzar la punta y conseguir su segunda victoria de la temporada 2026, resultado que le permite afianzarse en la cima de la clasificación cuando restan únicamente tres fechas antes del inicio del Chase.

Otro de los pilotos que tuvo una destacada participación fue Sebastián Rodríguez, quien se mantuvo en la pelea por los puestos de honor durante gran parte de la competencia. El joven volante luchó intensamente por un lugar en el podio hasta la última vuelta, pero un contacto con otro competidor frustró sus aspiraciones, obligándolo a conformarse con la quinta posición de manera extraoficial.

Asimismo, Jassyr Salazar sumó un nuevo resultado positivo al finalizar dentro del Top 10, continuando con su proceso de adaptación y crecimiento en su temporada de debut dentro de Trucks México Series.