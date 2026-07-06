España elimina a Portugal en octavos con gol de Merino

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ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Mikel Merino anotó a pocos segundos de iniciado el descuento de la segunda parte y España superó a Portugal por 1-0 en los octavos de final, para terminar con la carrera mundialista de Cristiano Ronaldo.

Merino acababa de ser derribado y se pitó una falta. Mientras un jugador portugués protestaba, el propio Merino recuperó el balón, corrió hacia la portería y, tras recibir un pase de Ferran Torres, batió al portero Diogo Costa con un potente disparo.

"La verdad es que ha sido un partidazo, dos superequipos, por ahí hablábamos en la previa de una final anticipada y como no puede ser de otra manera sufriendo hasta el final, pero los dos equipos han tenido las ganas de ganar y de hacer las cosas muy bien", comentó el técnico español Luis de la Fuente.

Merino había ingresado recién a los 85 minutos, como sustituto de Dani Olmo. Mostró algo de la versatilidad con la que ayudó a que el Arsenal conquistara su primer cetro de la Liga Premier inglesa en más de 20 años esta primavera boreal.

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Estaba en duda para quedarse en la convocatoria española por lesiones que impactaron también su campaña en la Premier, pero acabó poniendo a su selección en los cuartos de final por primera vez desde que ganó su único título mundial en 2010 en Sudáfrica.

"Nosotros hemos hecho un partido muy completo y como siempre decimos, los jugadores importantes son los que están en tu banquillo, que hacen terminan el trabajo de los que han estado antes", explicó De la Fuente. "Los que han salido en el segundo tiempo nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera".

La Roja se enfrentará a Estados Unidos o Bélgica el viernes en Los Ángeles. ¿Tiene alguna preferencia De la Fuente?

"En estas alturas de la competición nos da igual, sinceramente... Nos encontramos con mucha confianza, con mucha seguridad y vamos a darlo todo hasta el final", indicó.

Cristiano buscaba llevar a Portugal a los cuartos de final por segundo torneo consecutivo, algo inédito en su historia. En cambio, la carrera en el escenario más importante del fútbol mundial ha llegado a su fin para el jugador con más goles (146) y apariciones (233) en partidos de selecciones en la historia.

El duelo más reciente entre rivales de la Península Ibérica, cuyo primer capítulo se escribió hace 105 años en un amistoso en Madrid, fue contrastante respecto de su encuentro anterior en los mundiales.

"Podemos estar muy orgullosos. Los jugadores se entregaron en cuerpo y alma. Creo que fue nuestro mejor partido del Mundial", afirmó Roberto Martínez, el seleccionador español de Portugal.

"Nos enfrentamos a un favorito y les plantamos cara", añadió. "Nos faltó un poco más de suerte en el último tercio para aprovechar nuestras ocasiones".

Fue hace ocho años que Cristiano consiguió su único triplete mundialista, en un empate 3-3 ante España en el primer duelo en la fase de grupos, que se considera todavía uno de los mejores en la historia de la Copa del Mundo.

El crack de 41 años marcó tres veces en este torneo pero no tuvo muchas oportunidades ante el arquero español Unai Simón, quien extendió a 609 minutos su récord mundialista sin permitir gol. España se convirtió en el primer equipo en dejar su arco en cero seis ocasiones en el Mundial.