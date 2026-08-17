Exitosa la Copa Team CorpoilGas

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Con una destacada participación de atletas de diferentes categorías, concluyó el Torneo de Raquetbol Copa Team CorpoilGas, celebrado del 10 al 15 de agosto en las instalaciones de La Loma Centro Deportivo, en San Luis Potosí.

La competencia reunió a jugadores que disputaron durante varios días los primeros lugares en sus respectivas categorías, en una jornada que permitió mostrar el crecimiento y nivel competitivo del raquetbol potosino y nacional.

Entre los resultados más destacados se encuentra la categoría Por Equipos, donde el campeonato correspondió al representativo integrado por Andree Parrilla y Luisa Torres, de La Loma, además de Matías Sandoval, de Nuevo León. En la categoría Open Femenil, la campeona fue Jessica Parrilla, representante de La Loma, mientras que en Open Varonil el título quedó en manos de Juan Carlos Castillo, de PV.

Dentro de Máster Dobles 40 años y mayores, la pareja campeona estuvo conformada por Jesús Ayala, del Club Deportivo Potosino, y Julio Ortiz, de La Loma. En la categoría C Varonil, el primer lugar fue para Miguel Briones, de PV, mientras que Andrea Martínez, representante del Club Deportivo Potosino, se proclamó campeona en Damas C.

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Las categorías infantiles también tuvieron participación y campeones. En 10 años y menores, el título fue para Daniel Ayala, del Club Deportivo Potosino. En 8 años y menores Dos Botes, el ganador fue León Cardona, también representante del CDP. Finalmente, en 6 años y menores Tribote, Alejandro Polanco, del Club Deportivo Potosino, se quedó con el campeonato.

La ceremonia de premiación estuvo encabezada por Fabián Parrilla Araujo, director general del evento; Alma Nava Pro, secretaria de la Asociación Potosina de Racquetbol (APR), y Juan Malo Lozano, comisario de la Federación Mexicana de Raquetbol (FMR), quienes reconocieron el esfuerzo y desempeño de los jugadores que subieron al podio.