Exitosa Lid Atlética MarathónTV 2025

Ante una mañana fresca y un ambiente plenamente deportivo, el Parque Tangamanga II fue sede del exitoso desarrollo de la Carrera Atlética Internacional MarathónTV 2025, que reunió a corredores élite y competidores populares en las distancias de 5 y 10 kilómetros. El evento registró una destacada participación y un alto nivel competitivo, especialmente en la categoría 10 Km Élite, donde triunfaron dos de los principales fondistas nacionales.

Resultados Élite Femenil 10 Km: 1. Laura Esther Galván Rodríguez con 00:33:22 de México; 2. Sabrina Salcedo García con 00:34:37 del Profr. Juan Gabriel Gómez; 3. Dafne Pooleth Juárez Pavón en 00:34:50 del Club Gandhy. En la categoría Élite Varonil 10 Km: 1. Diego Adolfo García Bárcenas con 00:29:30 de México; 2. Carlos Alberto Álvarez Salmerón con 00:29:56 de Ateltae; 3. Ruben Sebastián Barbosa Castro en 00:29:57 del Equipo Porvenir Adidas.

En los resultados Meta Volante (10 Km Élite) en la rama femenil: 1. Laura Esther Galván Rodríguez con tiempo de 00:16:51 de México. En la varonil el 1er. lugar fue para Diego Vizcarra Sánchez con tiempo de 00:14:48 de México. Resultados 5 Km Popular en la Libre Femenil: 1. Verónica Ángel Talamantes con 00:17:38 del Galgos Tepa; 2. Melissa Quintanilla con 00:18:12 del Quintanilla Team; 3. Esmeralda Ramos Ramos con 00:18:16 del Joselos Team. Libre Varonil: 1. Uriel García Santiago con 00:15:06 de la Guardia Nacional; 2. Eduardo González Ávila con 00:15:07 del Citius; 3. Velasco Velasco Carlos Eduardo en 00:15:12 de la Guardia Nacional.

Resultados 10 Km Popular en la Libre Femenil: 1. Rosa Anahí Briseño Contreras con 00:36:14 de Zatopek; 2. Azeret Rodríguez Maldonado con 00:37:00 del FR Club; 3. Cuevas Mendoza Erika con 00:38:14 de la Guardia Nacional. Categoría Libre Varonil: 1. Gerardo Jared Serrano Rivera en 00:30:28 del Alberto Galván Club; 2. Mario Esteban Orgeel Sánchez con 00:30:59 de Gallos de Tepa; 3. Carrillo de la Cruz Jesús Alonso con 00:31:02 del José Inés Mor+A.

