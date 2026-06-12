Expulsan a Mickelson de club de golf

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Phil Mickelson fue expulsado de un club de golf de San Diego por acusaciones de contacto físico no deseado con una empleada, informó Golf Digest el jueves.

Golf Digest citó a múltiples fuentes que señalaron que Mickelson ya no es bienvenido en The Farms Golf Club, en Rancho Santa Fe, California, donde el seis veces campeón de torneos grandes ha jugado y practicado durante décadas. Se indicó que el contacto no deseado ocurrió a principios de esta primavera.

Mickelson, el principal reclutador en el lanzamiento de LIV Golf, solo ha jugado una vez este año debido a un grave problema de salud familiar que no se ha dado a conocer. No jugó el Masters ni el Campeonato de la PGA, y ya no tiene exención para el Abierto de Estados Unidos.

Golf Digest dijo que verificó la identidad de la empleada de The Farms y omitió su nombre para proteger su privacidad. Indicó que ella declinó participar en la elaboración del reportaje.

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"Cualquier malentendido ha quedado aclarado. Phil continúa atendiendo un asunto de salud familiar y no está seguro de cuándo podrá regresar al golf profesional", dijo un portavoz de Mickelson a Golf Digest.

Golf Digest citó fuentes al informar que Mickelson se acercó a la mujer en la casa club e hizo contacto físico no consensuado e inapropiado con ella. La mujer rechazó sus insinuaciones y lo reportó a sus supervisores.

Los directivos de The Farms revisaron e investigaron el caso, informó Golf Digest, y luego confrontaron a Mickelson en el campo. A Mickelson, de 55 años, se le indicó que abandonara las instalaciones.

"Tras el reporte de un miembro del personal sobre una conducta indebida de un socio, el club brindó apoyo inmediato y continuo al miembro del personal, realizó una investigación independiente exhaustiva del incidente y tomó medidas decisivas. Esta persona ya no es miembro de The Farms Golf Club", dijo The Farms.

"Para proteger la seguridad y la privacidad de nuestro personal y de nuestros socios, no podemos hacer más comentarios".

Golf Digest citó múltiples fuentes al confirmar que el socio era Phil Mickelson.

The Farms, ubicado a unos 10 millas de Torrey Pines, es un club privado en el que varios jugadores destacados son socios, como Annika Sorenstam y Xander Schauffele, ambos con residencia principal en Florida.

Este hecho se suma a lo que se ha convertido en un capítulo oscuro para Mickelson, casado y con tres hijos, quien alguna vez fue una de las figuras públicas más queridas del golf por su juego audaz y creativo, y el tiempo que dedicaba tras rondas a firmar autógrafos.