Extiende el Arsenal contrato a Mikel Arteta

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LONDRES.- El técnico de Arsenal Mikel Arteta, firmó un nuevo contrato que extenderá su permanencia con el campeón de Inglaterra más allá de una década.

Arteta firmó un acuerdo que lo mantendrá en el Arsenal hasta 2030, informó el club el miércoles. The Times de Londres informó que Arteta ahora ganará 20 millones de libras (26,40 millones de dólares) por año.

El entrenador español, de 44 años, asumió el cargo en diciembre de 2019 y ahora será, con comodidad, el técnico con más tiempo en el puesto en la Liga Premier.

Llevó a Arsenal al título de liga la temporada pasada, poniendo fin a la espera de 22 años del club para volver a ser campeón de Inglaterra, y también a la final de la Liga de Campeones.

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"Ya hemos construido un vínculo especial y creado recuerdos que durarán toda la vida, y lo más emocionante es que esto es solo el comienzo de lo que podemos lograr juntos", dijo Arteta.

Arteta también jugó en Arsenal, donde pasó los últimos cinco años de su carrera.

"Tiene un profundo entendimiento de los valores de Arsenal y los lleva en el corazón", señalaron los copresidentes de Arsenal, Stan y Josh Kroenke.