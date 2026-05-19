Feroz remontada del equipo Canel´s

Los pilotos de Canel´s Racing, Rubén García Jr. y Max Gutiérrez, protagonizaron una espectacular remontada durante la cuarta fecha de la NASCAR México Series disputada en el Autódromo Miguel E. Abed, luego de venir desde atrás para pelear por la victoria en los últimos giros de la carrera.

Después de un complicado fin de semana en prácticas y calificación, donde el equipo dirigido por el ingeniero Ramiro Fidalgo no logró encontrar completamente la velocidad necesaria para colocarse al frente del pelotón, Max Gutiérrez obtuvo el lugar 12 de salida, mientras que Rubén García Jr. arrancó desde la posición 15.

Con el inicio de la competencia comenzó también una nueva historia para ambos pilotos de Canel´s/Logitech G/Mobil/Laboratorio Tequis. Rubén García Jr. rápidamente comenzó a avanzar posiciones, mientras que Max Gutiérrez sufrió un contacto en pista que provocó daños en uno de sus neumáticos.

La situación obligó al piloto del auto #23 a ingresar a pits en la vuelta 21, perdiendo dos vueltas y quedando relegado al fondo del contingente. A pesar del contratiempo, el equipo apostó por una estrategia agresiva de combustible y ajustes mecánicos que poco a poco comenzó a rendir frutos. Durante la parada en pits fríos de la vuelta 30, ambos autos recibieron cambio de neumáticos y modificaciones importantes para mejorar el rendimiento.

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Max ya había recuperado una vuelta y posteriormente logró bonificar la segunda, regresando así a la misma vuelta del líder para iniciar una impresionante remontada. Con el paso de los giros, tanto Rubén como Max comenzaron a ganar posiciones dentro de un pelotón cada vez más competitivo.

Finalmente, García Jr. cruzó la meta en una destacada tercera posición y Max Gutiérrez concluyó cuarto, cerrando así una carrera de alarido.