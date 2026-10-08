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Fichan los Vikings al veterano receptor Odell Beckham Jr.

Por AP

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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Fichan los Vikings al veterano receptor Odell Beckham Jr.
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      EAGAN, Minnesota.- Los Vikings de Minnesota firmaron el miércoles al receptor abierto Odell Beckham Jr. para su equipo de prácticas, con lo que suman profundidad y experiencia en una posición de habilidad para su ofensiva, que ha venido a menos.

      Beckham, ganador del premio al Novato Ofensivo del Año de The Associated Press en 2014, fue seleccionado al Pro Bowl en cada una de sus primeras tres temporadas en la NFL con los Giants de Nueva York. Acumula 7.987 yardas por recepción y 59 touchdowns en 122 partidos de temporada regular a lo largo de su carrera en la liga.

      Los Vikings (4-0) ocupan el último lugar de la NFL en yardas por pase y el principal receptor abierto, Justin Jefferson, se perdió el último partido por un esguince de tobillo.

      El regreso de Beckham este año con los Giants, a los 33 años, después de estar fuera del futbol americano en 2025, duró tres partidos, con apenas un pase lanzado en su dirección y ninguna recepción. Beckham cumplió una suspensión de seis partidos el año pasado por no superar una prueba de drogas para mejorar el rendimiento y, después de eso, no firmó con ningún equipo.

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      Traspasado a los Browns de Cleveland en 2019, Beckham se incorporó a los Rams de Los Ángeles a mitad de su temporada de 2021, en la que ganaron el Super Bowl. 

      Allí jugó para el actual entrenador en jefe de los Vikings.

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