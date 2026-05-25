Familias en Estados Unidos rinden homenaje en Día de los Caídos en Guerras

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El Día de los Caídos en Guerras es un feriado de Estados Unidos cuyo propósito oficial es el de honrar a los miembros de las fuerzas armadas del país que fallecieron en conflicto. Sin embargo, también se ha convertido en el inicio no oficial del verano y un fin de semana largo para realizar viajes o salir de compras.

Celebración y contexto actual

Este año, la fecha llega en medio de la guerra de Estados Unidos contra Irán y de un aumento en los precios de la gasolina que ha afectado los planes de viajes. Pero familias de todo el país siguen rindiendo tributo en ceremonias y desfiles mientras disfrutan al aire libre. Los escaparates, porches y espacios públicos están decorados de rojo, blanco y azul mientras los estadounidenses conmemoran tanto el feriado como el inicio del clima cálido.

Origen y evolución del feriado

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A continuación, un vistazo al feriado y a cómo ha evolucionado:

¿Cuándo se celebra?

Se celebra el último lunes de mayo. Este año, es el 25 de mayo.

¿Por qué se celebra?

Es un día de reflexión y para recordar a los miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos que murieron en servicio, de acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso.

El feriado forma parte del Día del Recuerdo, en el que se anima a todos los estadounidenses a suspender sus actividades a las 3 de la tarde para guardar un minuto de silencio.

¿Cuál es su origen?

Los orígenes del feriado se remontan a la Guerra Civil de Estados Unidos en la que murieron más de 600.000 soldados, de la Unión y Confederados, entre 1861 y 1865.

La primera conmemoración nacional de lo que entonces era conocido como el Día de la Decoración tuvo lugar el 30 de mayo de 1868, después de que una organización de veteranos de la Unión pidió decorar con flores las tumbas de soldados caídos.

No era nada nuevo. Waterloo, en Nueva York, inició una conmemoración formal el 5 de mayo de 1866 y más tarde fue proclamada como el lugar de nacimiento del feriado.

Pero la primera conmemoración en Boalsburg, Pensilvania, fue en octubre de 1864, según la Biblioteca del Congreso. Además, las mujeres en algunos estados confederados decoraron tumbas antes de que terminara la guerra.

David Blight, profesor de historia en Yale, señala el 1 de mayo de 1865 como la fecha en que hasta 10.000 personas, muchas de ellas de raza negra, participaron en un desfile, escucharon discursos y colocaron dedicatorias en las tumbas de quienes murieron por la Unión en Charleston, Carolina del Sur.

Un total de 267 soldados de la Unión habían muerto en una prisión confederada y fueron enterrados en una fosa común. Después de la guerra, miembros de iglesias negras los sepultaron en tumbas individuales.

"Lo que ocurrió en Charleston tiene derecho a afirmar que fue el primero, si es que eso importa", señaló Blight a The Associated Press.

Controversias y cambios históricos

La controversia

Ya en 1869, The New York Times escribió que el feriado podía volverse "sacrílego" y dejar de ser "sagrado" si giraba más en torno a la pompa, las cenas y la oratoria.

En un discurso del Día de la Decoración en 1871 en el Cementerio Nacional de Arlington, el abolicionista Frederick Douglass expresó que temía que los estadounidenses se estuvieran olvidando del motivo de la Guerra Civil: la esclavitud.

"Nunca debemos olvidar que los leales soldados que yacen bajo este césped se interpusieron entre la nación y los destructores de la nación", declaró Douglass.

Sus preocupaciones estaban bien fundadas, indicó Ben Railton, profesor de inglés y estudios estadounidenses en la Universidad Estatal de Fitchburg, en Massachusetts.

Aunque aproximadamente 180.000 hombres negros fueron parte del Ejército de la Unión, en muchas comunidades el feriado se convertiría esencialmente en un "Día de los Caídos en Guerra blancos", comentó Railton a la AP en 2023.

En la década de 1880, se decía que el entonces presidente Grover Cleveland pasaba el feriado de pesca, y "lo que horrorizaba a la gente", contó Matthew Dennis, profesor emérito de historia en la Universidad de Oregón, a la AP.

¿Cómo ha cambiado?

Dennis señaló que la fuerza simbólica del Día de los Caídos en Guerras disminuyó un poco con la incorporación del Día del Armisticio, el cual conmemora el fin de la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918. El Día del Armisticio se convirtió en feriado nacional en 1938 y fue rebautizado como el Día de los Veteranos en 1954.

En 1971, el Congreso cambió el Día de los Caídos en Guerra del 30 de mayo de cada año al último lunes de mayo. Dennis explicó que la creación del fin de semana de tres días era una admisión de que el Día de los Caídos en Guerra se había transformado en un recuerdo más genérico de los muertos, además de un día de ocio.

Un año después, la revista Time escribió que el feriado se había convertido en "una juerga nacional de tres días que parece haber perdido gran parte de su propósito original".

¿Por qué está ligado a las ventas y los viajes?

Incluso en el siglo XIX, a las ceremonias en los cementerios le seguían actividades recreativas como días de campo y carreras, comentó Dennis.

El feriado también evolucionó junto con el béisbol y el automóvil, la semana laboral de cinco días y las vacaciones de verano, según el libro de 2002 "A History of Memorial Day: Unity, Discord and the Pursuit of Happiness".

A mediados del siglo XX, un pequeño número de negocios empezó a abrir durante el feriado.

Una vez que el feriado se trasladó al lunes, "las barreras tradicionales de no hacer negocios comenzaron a venirse abajo", escribieron los autores Richard Harmond y Thomas Curran.

Hoy en día, las ventas del Día de los Caídos y los viajes están profundamente entretejidos en las conmemoraciones del país.