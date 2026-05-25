Acusan a periodista de violencia digital por retuitear video

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- El pasado 10 de mayo, el

compartió en sus

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un, previamente publicado por otros perfiles, en el que se veía a, apodada "La abogada de las estrellas" realizando acciones que diversas personas calificaron comoDe acuerdo con elrepresentante del, entrevistado por EL UNIVERSAL, Gutiérrez pidió un día después que elfuera borrado y que le permitieran realizar una, a lo cual elaceptó, por lo que compartió laque la abogada ofreció.De acuerdo con Arellano, la famosa defensora decidió imponer, en las que se lealhablar de la víctima, acercarse a su domicilio y realizar conductas intimidatorias en su contra.Sin embargo, aseguró que dichas acciones representan undediseñados para proteger a mujeres víctimas dee inmediata."Se ha hecho undel uso de estay de estospara este tipo de", afirmó el, quien explicó que lassuelen aplicarse en casos donde la integridad física o la vida de una persona está en riesgo.Según explicó, elotorgó inicialmente lasbajo el, aun cuando, dijo, la denunciante no presentó pruebas suficientes. Por ello,fue citado a unael próximo miércoles en el, donde se determinará si las restricciones continúan vigentes.Lasostuvo que elúnicamente realizóal compartir contenido que ya circulaba públicamente en. "Lo veo más como una forma de, dey dehacia un", expresó.Asimismo, denunció que Irvin recibióde un supuestoen los que se le exigía retirar laso enfrentar, asegurando que dichospodrían ser considerados como amenazas o incluso un intento de extorsión.También advirtió que el asunto podría sentar unpara el ejercicio periodístico y la. "El día de mañana cualquierque retuitee algo podría ser citado a comparecer a un juzgado penal", indicó.Para finalizar, elinformó que solicitarán la intervención dey confían en que eldetermine no ratificar lasdurante laprogramada para el miércoles.Este medio periodístico contactó apara conocer sual respecto, pero no se obtuvo respuesta.Hijo deasegura quede, presidente de relevo mexicano y coordinador de asesores en Cámara de Diputados, informó en susque su madre,de lasemitidas contra el, así como otras personas que compartieron elEn diversos de sus, el joven asegura que no tenía conocimiento de las acciones realizadas por su madre y que lamentabaRojas aseguró que tras entablar unacon su madre,de la idea de imponercon las personas que compitieron los hechos en susAsimismo, informó que decidió adoptar las mascotas que estaban bajo elde lapara darles un debidoJunto con su declaración, adjuntó elpresentando ante las, en el que lee:en este acto a su señoríalasy apercibimientos impuestos al señorRojano Pineda relacionadas con lasotorgadas a mi favor. Lo anterior por considera que hasta el momento las causas y razones que fueron consideradas para su imposición; y, por lo que hace únicamente a la persona antes mencionada han cesado".A su vez, eldeaseguró que están al tanto de lasrealizadas por, pero asegura que no ha sido notificado por el