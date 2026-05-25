Acusan a periodista de violencia digital por retuitear video
Las medidas de protección impuestas serán revisadas en audiencia tras desistimiento parcial.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- El pasado 10 de mayo, elperiodistaIrving Pineda compartió en sus
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redes sociales un video, previamente publicado por otros perfiles, en el que se veía a Mariana Gutiérrez, apodada "La abogada de las estrellas" realizando acciones que diversas personas calificaron como maltrato animal.
De acuerdo con el abogado representante del periodista, Adrián Arellano, entrevistado por EL UNIVERSAL, Gutiérrez pidió un día después que el video fuera borrado y que le permitieran realizar una réplica, a lo cual el periodista aceptó, por lo que compartió la disculpa pública que la abogada ofreció.
De acuerdo con Arellano, la famosa defensora decidió imponer medidas de protección, en las que se le prohibió al periodista hablar de la víctima, acercarse a su domicilio y realizar conductas intimidatorias en su contra.
Sin embargo, aseguró que dichas acciones representan un uso indebido de mecanismos diseñados para proteger a mujeres víctimas de violencia real e inmediata.
"Se ha hecho un exceso del uso de esta ley y de estos mecanismos para este tipo de circunstancias", afirmó el abogado, quien explicó que las medidas suelen aplicarse en casos donde la integridad física o la vida de una persona está en riesgo.
Según explicó, el juez otorgó inicialmente las medidas bajo el principio de buena fe, aun cuando, dijo, la denunciante no presentó pruebas suficientes. Por ello, Irving fue citado a una audiencia el próximo miércoles en el Reclusorio Oriente, donde se determinará si las restricciones continúan vigentes.
La defensa sostuvo que el periodista únicamente realizó labores informativas al compartir contenido que ya circulaba públicamente en redes sociales. "Lo veo más como una forma de censura, de coacción y de poder hacia un periodista", expresó.
Asimismo, denunció que Irvin recibió mensajes de un supuesto abogado en los que se le exigía retirar las publicaciones o enfrentar acciones legales, asegurando que dichos mensajes podrían ser considerados como amenazas o incluso un intento de extorsión.
También advirtió que el asunto podría sentar un precedente negativo para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión. "El día de mañana cualquier periodista que retuitee algo podría ser citado a comparecer a un juzgado penal", indicó.
Para finalizar, el abogado informó que solicitarán la intervención de organismos de derechos humanos y confían en que el juez determine no ratificar las medidas de protección durante la audiencia programada para el miércoles.
Este medio periodístico contactó a Mariana Gutiérrez para conocer su postura al respecto, pero no se obtuvo respuesta.
Hijo de Mariana Gutiérrez asegura que desistió de medidas
Emiliano Rojas, presidente de relevo mexicano y coordinador de asesores en Cámara de Diputados, informó en sus redes sociales que su madre, Mariana Gutiérrezdesistió de las medidas emitidas contra el periodistaIrving Pineda, así como otras personas que compartieron el video.
En diversos de sus tuits, el joven asegura que no tenía conocimiento de las acciones realizadas por su madre y que lamentaba afectaciones.
Rojas aseguró que tras entablar una conversación con su madre, renunció de la idea de imponer medidas de protección con las personas que compitieron los hechos en sus redes sociales.
Asimismo, informó que decidió adoptar las mascotas que estaban bajo el cuidado de la abogada Gutiérrez para darles un debido cuidado.
Junto con su declaración, adjuntó el desistimiento presentando ante las autoridades, en el que lee:
"Solicito en este acto a su señoría dejen sin efecto las prohibiciones y apercibimientos impuestos al señor Irving Rojano Pineda relacionadas con las medidas de protección otorgadas a mi favor. Lo anterior por considera que hasta el momento las causas y razones que fueron consideradas para su imposición; y, por lo que hace únicamente a la persona antes mencionada han cesado".
A su vez, el abogado de Irving aseguró que están al tanto de las publicaciones realizadas por Emiliano Rojas, pero asegura que no ha sido notificado por el tribunal.
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