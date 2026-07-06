FIFA levanta suspensión de Balogun y Bélgica expresa sorpresa

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La sorprendente decisión de la FIFA de levantar la suspensión de una de las figuras de Estados Unidos ha irritado a Bélgica, el próximo rival del país anfitrión en el Mundial, y ha desatado un revuelo entre los hinchas —y líderes políticos— por la influencia que el presidente Donald Trump pudo haber tenido en un fallo extremadamente inusual.

Decisión de la FIFA y contexto disciplinario

La FIFA desestimó el recurso de Bélgica contra la intervención política más debatida en un Mundial en décadas, horas antes del saque inicial en Seattle. Eso significa que el delantero Folarin Balogun está habilitado para jugar el lunes por la noche. Una victoria enviaría a Estados Unidos a los cuartos de final, lo que sería el mejor resultado de Estados Unidos en un Mundial desde 2002.

Balogun enfrentaba una sanción obligatoria que le impediría jugar el partido del lunes tras recibir una tarjeta roja la semana pasada. Pero la FIFA levantó su suspensión el domingo después de una llamada que Trump hizo al presidente del organismo mundial del fútbol, Gianni Infantino.

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A continuación, un análisis más profundo de la controversia.

Por qué importan Balogun y la tarjeta roja

Nacido en Nueva York de padres nigerianos, criado en Londres y actual jugador del Mónaco en la liga francesa, la ciudadanía por derecho de nacimiento de Balogun lo hizo elegible para Estados Unidos.

Lograr que se comprometiera a jugar con el equipo estadounidense fue un golpe maestro y ha dado resultados; el jugador de 25 años lidera la cuenta goleadora del equipo en el Mundial con tres tantos.

Todo iba bien hasta el miércoles, cuando pisó el tobillo del rival Tarik Muharemovic en la victoria 2-0 sobre Bosnia-Herzegovina en los dieciseisavos de final.

La decisión de expulsar a Balogun fue discutida: su movimiento pareció torpe, pero no malintencionado. Pero una vez que un árbitro decide mostrar una tarjeta roja, el castigo suele ser directo: el jugador queda fuera del resto del partido y —hasta ahora, al menos— la suspensión para el siguiente encuentro es automática.

Si la sanción se hubiera mantenido, reemplazar a Balogun en la alineación habría supuesto un gran desafío para el entrenador Mauricio Pochettino.

Estados Unidos tiene muchos jugadores de ataque para desempeñarse por las bandas o en posiciones más retrasadas, pero pocos con la combinación de potencia física y capacidad goleadora para el rol de delantero centro alrededor del cual se articula el resto del ataque. Ricardo Pepi, el probable reemplazo, no ha marcado en cuatro partidos del Mundial.

La explicación de la FIFA y lo que no dijo

Por lo general, no existe un proceso de apelación contra la suspensión automática de un partido; solo se contempla para sanciones más largas, que suelen aplicarse a las faltas más graves, como conducta violenta o racismo.

En su decisión de permitir que Balogun juegue contra Bélgica, la FIFA citó el artículo 27 de su código disciplinario, que establece que un "órgano judicial" puede "suspender total o parcialmente la ejecución de una medida disciplinaria". Balogun aún podría recibir esa suspensión de un partido, además de cualquier castigo futuro, si comete una infracción similar otra vez durante el próximo año.

Aunque la FIFA no detalló cómo llegó a su decisión, Infantino insistió en una publicación en redes sociales en que el comité disciplinario de la FIFA actuó con independencia y juzgó casos como el de Balogun con base en "la normativa aplicable y los hechos específicos". El artículo 27 no establece requisitos sobre qué casos son elegibles bajo esta norma de uso poco frecuente.

El año pasado, la FIFA suspendió dos de los tres partidos de castigo a Cristiano Ronaldo. Eso lo dejó libre para jugar los partidos iniciales del Mundial con Portugal. Cumplió el único partido restante de la sanción en un clasificatorio.

El caso de Balogun parece ser el primero desde 1962 en el que una expulsión durante un partido del Mundial no derivó en una suspensión. En aquella ocasión, el presidente del país anfitrión, Chile, argumentó para que se permitiera al mediocampista brasileño Garrincha jugar la final después de que hubiera pateado a un rival chileno.

Cómo se involucró Trump en una "gran injusticia"

"¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!", escribió Trump el domingo en redes sociales después de que se levantara la suspensión de Balogun. Trump defendió el lunes su acercamiento a Infantino y sostuvo que simplemente señaló que la decisión del árbitro contra Balogun parecía errónea y merecía una revisión más detenida.

Infantino y Trump han desarrollado una relación estrecha abierta. El dirigente suizo ha visitado el Despacho Oval con regularidad mientras Estados Unidos se preparaba para albergar el Mundial. Le entregó a Trump un Premio de la Paz de la FIFA en el sorteo del Mundial en diciembre, un galardón que la organización no ha otorgado a nadie más antes ni después.

Los estatutos de la FIFA prohíben que los gobiernos intervengan en la independencia de los organismos futbolísticos que gestionan sus propios asuntos. La FIFA suspende con regularidad a federaciones miembro cuando los gobiernos han interferido en la toma de decisiones.

Pochettino, el entrenador de Estados Unidos, aplaudió el domingo la medida de la FIFA y afirmó que el fallo inicial en el campo contra Balogun fue "completamente injusto".

Reacción de Bélgica ante la decisión de la FIFA

La federación belga de fútbol dijo que quedó "asombrada" cuando se conoció la noticia de la intervención de la FIFA. El entrenador Rudi Garcia comparó la decisión con el Día de los Inocentes.

Un juez de apelaciones de la FIFA desestimó el lunes por la tarde el recurso legal de Bélgica a menos de ocho horas del saque inicial. Pero la FIFA señaló en un comunicado que Bélgica "no es parte del procedimiento y, como tal, no tiene legitimación para apelar la decisión".

El código disciplinario de la FIFA indica que las suspensiones de dos partidos o menos por lo general no pueden apelarse, aunque eso normalmente se aplicaría a equipos que buscan que se levante una suspensión, no que se vuelva a imponer.

No estaba claro si Bélgica puede —y con qué rapidez— presentar una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Suiza, que está en alerta para resolver casos urgentes del Mundial.

Mientras Europa despertaba con la noticia el lunes, la cuenta de Instagram del gato del primer ministro belga Bart de Wever, Maximus —una celebridad de redes sociales por derecho propio— opinó con una foto acompañada del texto: "¿Tarjeta roja? ¡Igual voy a jugar!"

Otras voces destacadas del fútbol opinan

La UEFA criticó a la FIFA por una "decisión incomprensible e injustificable" y advirtió que "la integridad del juego está en juego".

El seleccionador noruego Ståle Solbakken se pronunció después de que su equipo sorprendiera a Brasil el domingo para alcanzar los cuartos de final.

"¿Y qué pasa con la próxima tarjeta roja? ¿Qué ocurre entonces?", planteó. "¿Va a haber algún comité en algún lugar que vaya a anular esa tarjeta?"

El retirado astro inglés Wayne Rooney dijo a la BBC que "Infantino debería avergonzarse de esto porque creo que aquí se está poniendo en duda el espíritu deportivo de este juego".

Pero el exdelantero sueco Zlatan Ibrahimovic alabó la decisión.

"Primero que nada, no debería haber recibido una tarjeta roja y luego deberían haber tomado la decisión más rápido", declaró Ibrahimovic a Fox Sports. "Estoy contento por el equipo de Estados Unidos porque el equipo de Estados Unidos ha estado increíble, pero Balo ha estado súper increíble".

Thomas Tuchel, el entrenador de Inglaterra, predijo que esto podría desatar una avalancha de quejas y apelaciones sobre otras decisiones en el campo que afecten a jugadores clave en el Mundial.

"Dónde trazar la línea es la pregunta que me hago", comentó después de que Inglaterra venciera a México 3-2 para acceder a los cuartos de final. "Nuestra tarjeta amarilla del primer minuto contra Declan Rice, ahora podemos debatirla sin fin. Creo que no es amarilla. ¿Nos la devuelven?".