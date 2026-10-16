FIFA realiza en México taller de infraestructura

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México.- El día de hoy, en el Centro de Alto Rendimiento, la FIFA realizó el primer taller de infraestructura en América Latina, siendo México el primer anfitrión del continente.

Al inaugurar el evento, el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola agradeció a FIFA la distinción y el aporte que ha tenido para la transformación del CAR, resaltando la conversión de la cancha 4 a pasto hibrido y mejoras en la cancha 2, lo que fue reconocido como el mejor proyecto realizado con fondos de FIFA Forward.

"En la Federación Mexicana de Futbol estamos comprometidos con la infraestructura y es un honor ser anfitriones de este taller de FIFA, el primero en la historia de nuestro continente", expresó Arriola, quien estuvo acompañado por Walter Holleran, Senior MA Infrastructure Manager de FIFA, y de José Alfonso Rodríguez, Lead Regional Office de FIFA.

Asimismo, destacó la inversión de 400 millones de pesos, con los cuales se logró la ampliación de cinco edificios, pasando de 8 mil 500 a 19 mil 500 metros construidos. En temas de hospedaje se amplió la capacidad hasta 156 personas, mientras que el gimnasio creció de 300 a 800 metros cuadrados. Además de que se incorporaron áreas de hidroterapia, equipo médico especializado, así como sistemas de captación y aprovechamiento de aguas pluviales.

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El FIFA Campus Essential Course in Football Infrastructure está enfocado en el desarrollo de la infraestructura del futbol, abarcando temas como la planeación y construcción de centros de entrenamiento, estadios y campos, así como la operación eficiente, sostenibilidad y diversos aspectos diseñados para dotar de conocimientos a los profesionales

del sector.

Este taller durará dos días, cuenta con la participación de 52 representantes provenientes de 23 federaciones miembros del continente americano, así como representantes de la FIFA.

Como acto simbólico, Mikel Arriola recibió un balón oficial Trionda por parte de FIFA y encabezó la fotografía oficial junto a los representantes de las delegaciones participantes como Argentina, Paraguay, Cuba, Canadá, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos, Panamá, Uruguay, Belice, Colombia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, El Salvador y la Federación Mexicana de Futbol.