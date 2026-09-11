Sin sorpresas, Zverev se mete en la final de US Open
Se enfrentará a Frances Tiafoe o Ben Shelton en el último juego del Abierto
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El alemán Alexander Zverev superó este viernes al ruso Karen Khachanov en tres sets y se clasificó por segunda vez en su carrera a la final del Abierto de Estados Unidos, donde ya espera a Frances Tiafoe o Ben Shelton, ambos locales.
Zverev, número 2 del mundo, se impuso a Khachanov (número 50) por 6-3, 7-6(7) y 7-6(6) en 2 horas y 58 minutos.
Zverev buscará su segundo 'grande' en su tercera final consecutiva, tras haber conquistado Roland Garros y haber sido finalista en Wimbledon.
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