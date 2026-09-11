Así marcha la tabla general del Apertura 2026

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Los Pumas de la UNAM vencieron 3-1 a León este jueves en el Olímpico Universitario, en el partido pendiente de la Jornada 7 que se había pospuesto por la participación esmeralda en la Leagues Cup, y con eso se metió de lleno a la pelea por Liguilla directa.

Pumas UNAM logra victoria clave contra León en Liga MX

Los universitarios llegaron urgidos. Llevaban tres partidos sin ganar, un empate sin goles con Querétaro, 1-1 con Necaxa y derrota 2-0 con Xolos, y acababan de perder a su referente en ataque, Guillermo 'Memote' Martínez, traspasado a Tigres esta misma semana.

Con la victoria, Pumas llegó a 11 puntos y escaló hasta el séptimo lugar, ya en zona de Liguilla directa. León se quedó con 10 puntos en la novena posición.

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Así queda la tabla de la Liga MX

La cima sigue siendo del América, líder con 16 puntos en solo 6 partidos, con 5 victorias y 1 empate, y con la mejor defensa del torneo con solo 2 goles recibidos. Lo persigue el Guadalajara con 14 puntos en 7 juegos, que ha aprovechado tener un partido más.

Toluca es tercero con 13 pts (6 PJ), Tijuana cuarto también con 13 (6 PJ) y Atlas quinto con 13 pero con 7 juegos. Ahí mismo acecha Cruz Azul, sexto con 12 puntos en 7 jornadas.

Luego vienen los beneficiados de la noche: Pumas séptimo con 11, Querétaro octavo con 10 (6 PJ), León noveno con 10 y Puebla décimo también con 10 (6 PJ).

En la parte baja, el drama continúa. Tigres es la sorpresa negativa con solo 6 puntos en 7 partidos en el lugar 15, mientras que Santos es penúltimo con 1 punto y Juárez es último con 0 de 21 posibles.