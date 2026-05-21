Cruz Azul vs. Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver primer juego final?

En un encuentro de entrenadores mexicanos, Efraín Juárez y Joel Huiqui se enfrentarán en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Este jueves, 21 de mayo, se disputará el primer capítulo de la serie final entre Cruz Azul y Pumas.

A continuación, el horario y los canales de transmisión para ver el partido de ida, correspondiente a la Final del torneo Clausura 2026, mismo que se podrá ver por televisión abierta.

- Cruz Azul vs Pumas (ida)

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- 20:00 horas (tiempo del centro de México) |

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca 7 y Layvtime en YouTube.

Por el sueño de la octava. O de la décima. El "Clásico de la Obsesión", como le llaman los aficionados del balompié nacional, representa un reto personal tanto para Pumas, como para Cruz Azul.

En la disputa por el título, desde el seno auriazul guardan tranquilidad. Pese a que este 22 de mayo se cumplen quince años desde la última vez que Pumas fue campeón en el futbol mexicano, el estratega Efraín Juárez cree en su equipo porque "no son grandes", en realidad, "son gigantes".

"Nos habíamos prometido con los muchachos llegar a la última semana, o sea, llegar a la final. El objetivo siempre fue llegar al 24 de mayo; la gente no creía en nosotros, pero el grupo siempre creyó y hoy estamos en una final", aseveró Juárez en conferencia de prensa.

Pumas llegó hasta la instancia final del torneo como líder de la clasificación, gracias a un saldo de diez victorias, seis empates y una derrota en la fase regular. Después, en la "Fiesta Grande", eliminó del camino a América y Pachuca.

En la otra cara de la moneda, Cruz Azul se despidió de Nicolás Larcamón e inició un nuevo camino con Joel Huiqui en el banquillo para enfrentar el último partido de la fase regular y la Liguilla del Clausura 2026.

La continuidad del técnico interino depende de la obtención del campeonato, según palabras del presidente de la institución, Víctor Manuel Velázquez.

Pese a la presión, Huiqui asume el reto. Más aún por el amor que se siente por Cruz Azul.

"Yo les compartía en la Jornada 17 que la noche anterior me acosté, puse la cabeza en la almohada y dije: ´Esto va en serio´. El mensaje siempre ha sido del corazón. Eso me lo enseñó el club: ahí aprendí a comer, hablar, a ser un buen hijo y esposo. Estoy dando la vida para que el club tenga la décima", sentenció en el Día de Medios previo a la Final de Ida del Clausura 2026.

Cruz Azul terminó la fase regular del torneo en el tercer lugar con nueve triunfos, seis empates y dos derrotas. Posteriormente eliminó del torneo a Atlas y Chivas.

Este jueves, 21 de mayo, el Estadio Ciudad de los Deportes recibirá nuevamente a La Máquina para disputar el partido de ida de la serie final.

La vuelta se jugará el domingo, 24 de mayo, en el Estadio Olímpico Universitario, hogar de los Pumas.