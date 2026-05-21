No sabía de la CIA, dice Maru Campos

Ciudad de México.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, aseguró que no dejará el cargo y señaló que sabía de la acción policiaca, pero no de la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el narco realizado en la entidad.

"Estoy firme en mi cargo", sostuvo en entrevista con Radio Fórmula con el periodista Ciro Gómez Leyva, en la que además enfatizó que "no gestioné, no autoricé ni tampoco sabía ni tenía conocimiento de que había agentes norteamericanos en suelo chihuahuense".

Añadió que mantiene comunicación con el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, aunque negó tener coordinación con agencias de seguridad estadounidenses o con la embajada.

También rechazó haber ignorado una llamada de la presidenta Claudia Sheinbaum y explicó que el contacto se intentó mediante el "teléfono rojo", mientras ella se encontraba fuera de la oficina.

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"No es que no le haya tomado la llamada (...) Me reporté con ella, me reporté con su gente en su oficina", señaló.

La gobernadora añadió que ofreció viajar a la Ciudad de México para reunirse con la Mandataria, pero luego se le indicó que la comunicación sería mediante el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

La Presidenta Sheinbaum respondió a señalamientos sobre presuntos intentos de bloquear movilizaciones en su contra en Chihuahua, lo que rechazó de manera categórica.

Aseguró que su gobierno no usó recursos para impedir la llegada de manifestantes a una protesta en la capital del estado y que las acusaciones forman parte de una narrativa política.

Campos Galván también defendió la situación de su estado frente a críticas del gobierno federal, al señalar que Chihuahua se enfrenta a condiciones particulares en temas como agua, seguridad así como desarrollo regional.

Reiteró que no ha sido citada por la Fiscalía General de la República ni convocada a Palacio Nacional, pese al contexto político derivado de las investigaciones sobre el operativo en el norte del estado.

La gobernadora afirmó que la coordinación en materia de seguridad con el gobierno federal se mantiene a través de las instituciones correspondientes, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad federal. En otro momento de la entrevista, sostuvo que el trabajo conjunto con autoridades federales continúa en investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto y violencia contra las mujeres.