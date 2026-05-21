logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CARLOS MATIENZO LE APUESTA A LAS BESTIAS MEXICANAS

Fotogalería

CARLOS MATIENZO LE APUESTA A LAS BESTIAS MEXICANAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Jóvenes lanzan piedras a autos en Río Santiago

Automovilistas denunciaron que menores arrojaban objetos contra vehículos a la altura de la Comandancia de Soledad

Por Pulso Online

Mayo 21, 2026 09:13 a.m.
A
Jóvenes lanzan piedras a autos en Río Santiago

Automovilistas denunciaron que un grupo de jóvenes presuntamente lanzó piedras y otros objetos contra vehículos que circulaban sobre el bulevar Río Santiago, a la altura de la Comandancia de Soledad de Graciano Sánchez, con dirección hacia Lomas.

De acuerdo con reportes ciudadanos, los hechos ocurrieron cerca de la calle Ramada, donde los menores fueron captados en video mientras aparentemente aventaban piedras a las unidades que transitaban por la vialidad.

La denuncia señala que los jóvenes realizaban estas acciones "por diversión", sin medir el riesgo de provocar un accidente grave o poner en peligro la vida de automovilistas y pasajeros.

Vecinos y conductores pidieron a los padres de los menores intervenir y corregir esta conducta antes de que se registre una tragedia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ante el reporte, se recomendó a los automovilistas conducir con precaución en esa zona del Río Santiago y tomar vías alternas en caso de ser necesario.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Jóvenes lanzan piedras a autos en Río Santiago
Jóvenes lanzan piedras a autos en Río Santiago

Jóvenes lanzan piedras a autos en Río Santiago

SLP

Pulso Online

Automovilistas denunciaron que menores arrojaban objetos contra vehículos a la altura de la Comandancia de Soledad

Detienen a cuatro infractores en Soledad
Detienen a cuatro infractores en Soledad

Detienen a cuatro infractores en Soledad

SLP

Redacción

Trailero se salva tras volcadura e incendio
Trailero se salva tras volcadura e incendio

Trailero se salva tras volcadura e incendio

SLP

Redacción

El accidente ocurrió en el kilómetro 118, en el entronque con la carretera libre Valles-Tampico

Dan con violador de Matlapa en Tamazunchale
Dan con violador de Matlapa en Tamazunchale

Dan con violador de Matlapa en Tamazunchale

SLP

Redacción