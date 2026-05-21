Jóvenes lanzan piedras a autos en Río Santiago

Automovilistas denunciaron que un grupo de jóvenes presuntamente lanzó piedras y otros objetos contra vehículos que circulaban sobre el bulevar Río Santiago, a la altura de la Comandancia de Soledad de Graciano Sánchez, con dirección hacia Lomas.

De acuerdo con reportes ciudadanos, los hechos ocurrieron cerca de la calle Ramada, donde los menores fueron captados en video mientras aparentemente aventaban piedras a las unidades que transitaban por la vialidad.

La denuncia señala que los jóvenes realizaban estas acciones "por diversión", sin medir el riesgo de provocar un accidente grave o poner en peligro la vida de automovilistas y pasajeros.

Vecinos y conductores pidieron a los padres de los menores intervenir y corregir esta conducta antes de que se registre una tragedia.

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Ante el reporte, se recomendó a los automovilistas conducir con precaución en esa zona del Río Santiago y tomar vías alternas en caso de ser necesario.