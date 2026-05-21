Detienen a cuatro infractores en Soledad

La Guardia Civil de Soledad detuvo a cuatro hombres, presuntamente involucrados en distintos hechos.

Cómo primera intervención, oficiales municipales se trasladaron a la colonia Hogares Obreros, donde una mujer reportó que un hombre desconocido ingresó sin autorización a su domicilio quedándose dormido en la cochera. Al arribar al lugar, la reportante autorizó el ingreso de los oficiales para retirar al individuo, quien se identificó como Humberto "N" de 29 años de edad.

La afectada manifestó su intención de proceder legalmente en contra del sujeto; además se le informó al señalado que quedaría en calidad de detenido por el probable delito de allanamiento.

En otro hecho, sobre la calle Paseo de la Sirena, en la colonia Hacienda Los Morales, policías atendieron una llamada realizada por un hombre de 44 años de edad, quien narró ser rentero de un domicilio, donde Fausto "N" de 50 años presuntamente tenía tiempo sin realizar el pago correspondiente y se negaba a desocupar el inmueble, tornándose violento y lanzando amenazas en contra del dueño, motivo por el cual expresó su deseo de proceder legalmente.

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Por otra parte, durante recorridos preventivos en la colonia Rancho La Libertad, fue detenido Ricardo "N" de 31 años de edad, luego de que policías de Soledad lo detectaron alterando el orden público y en posesión de un arma blanca con empuñadura de madera, motivo por el cual fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Y en la colonia Santo Tomás, en atención a un reporte por violencia familiar solicitado por una mujer de 64 años de edad, oficiales detuvieron a Jaime "N" de 48 años, quien presuntamente habría ejercido violencia física y verbal contra varios integrantes de su familia.