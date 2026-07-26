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Finaliza con éxito el torneo Fun In One

Sobresaliente participación de golfistas experimentados y juveniles

Por Romario Ventura

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Finaliza con éxito el torneo Fun In One
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      Con una destacada participación de golfistas experimentados y juveniles, se llevó a cabo con éxito el torneo Fun In One, celebrado el pasado viernes en las instalaciones de La Loma Club de Golf, evento que reunió a 110 competidores provenientes de distintos estados del país y de los principales clubes de San Luis Potosí.

      El certamen contó con la presencia de jugadores de los clubes Alquerías, Campestre y La Loma, además de representantes de entidades como Ciudad de México, Querétaro, Saltillo, Torreón y Ciudad Victoria, consolidando al torneo como una atractiva competencia dentro del calendario regional del golf.

      Tras una intensa jornada sobre el campo, la dupla integrada por Juan Pablo Moreno y Óscar Rodríguez se proclamó campeona del torneo al quedarse con el primer lugar de la competencia.

      El segundo puesto fue para Carlos Rodríguez y Gustavo Chavolla, quienes mantuvieron un sólido desempeño a lo largo del recorrido, mientras que Arturo Bañuelos y Mario Ramírez completaron el podio al finalizar en la tercera posición.

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      La organización destacó el alto nivel competitivo mostrado por los participantes, así como la convivencia entre jugadores de distintas generaciones, combinando la experiencia de golfistas consolidados con el talento de jóvenes promesas de este deporte.

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