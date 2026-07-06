Flavio Cobolli avanza a cuartos en Wimbledon con victoria sobre De Minaur

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

LONDRES (AP) — En su primer punto de partido, Flavio Cobolli dio un paso al frente y desató un primer saque de 217 km/h que cayó en la línea y levantó una nube de polvo de tiza en la cancha número 1 de Wimbledon.

Flavio Cobolli avanza a cuartos tras vencer a Alex de Minaur

Su rival, el quinto preclasificado Alex de Minaur, apenas pudo tocar el saque y la débil devolución del australiano ni siquiera pasó su propia línea de servicio.

Cobolli reaccionó saltando en el aire y bombeando el puño. Lanzó una pelota a la multitud antes de avanzar para estrechar la mano de De Minaur.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Luego el italiano dejó su raqueta y volvió al centro de la cancha y se lanzó a la celebración más icónica del fútbol: girando en el aire como Cristiano Ronaldo, antes de aterrizar sobre el césped con los pies bien abiertos y bajó los brazos de golpe a los costados.

La multitud, en su mayoría inglesa, supo exactamente lo que estaba pasando y gritó "Siuuu" junto con Cobolli.

"Me encanta su celebración. Me encanta él", dijo Cobolli, quien en su momento también fue un prometedor futbolista en el sistema juvenil de la Roma. "Esta noche voy a alentar por Portugal (contra España en el Mundial) por Ronaldo".

En su partido anterior, Cobolli realizó una celebración de surf tomada del delantero brasileño Matheus Cunha.

Mientras que la cuatro veces campeona del mundo, Italia, no logró clasificarse a un tercer Mundial consecutivo, al país no le faltan estrellas deportivas y algunas de ellas tuvieron toda la atención el lunes en el Grand Slam sobre césped.

La victoria de Cobolli por 7-5, 7-6 (4), 6-3 sobre un compañero del top 10 para alcanzar los cuartos de final fue un triunfo contundente mientras intenta respaldar su avance hasta la final del Abierto de Francia.

Jasmine Paolini elimina a Alexandra Eala y avanza en Wimbledon

Al mismo tiempo en la Cancha Central, Jasmine Paolini puso fin el lunes al histórico avance en Wimbledon de la estrella filipina Alexandra Eala al ganar por 6-4, 4-6, 6-3 para volver a los cuartos de final de un Grand Slam por primera vez desde sus campañas consecutivas hasta las finales de Roland Garros y Wimbledon hace dos años.

Observando a Paolini desde el Palco Real estaba Kimi Antonelli, el piloto italiano de 19 años que lidera la clasificación de la Fórmula Uno para Mercedes.

"Después me reuní con Kimi", dijo Paolini. "Lo he estado siguiendo mucho últimamente. Me estoy volviendo fan de la F1. Parece un chico muy agradable y con los pies en la tierra".

Coincidiendo con los problemas de Italia en el fútbol, Antonelli y el campeón defensor de Wimbledon Jannik Sinner —quien juega el martes contra Jan-Lennard Struff por un lugar en las semifinales— se han convertido en los atletas más populares del país.

Cobolli, también, está ganando rápidamente atención después de que disputó la final en París, donde llevó a Alexander Zverev a cinco sets.

De Minaur lideraba 5-2 en el segundo set y estuvo arriba con un quiebre dos veces en el tercero. Pero Cobolli no se dejó disuadir.

"Alex es un jugador estratosférico. Así que ganarle en tres sets a cero me hace sentir que estoy listo ", dijo Cobolli cuando le preguntaron si está listo para otra gran campaña. "Esto me dio muchas respuestas, y creo que también les dio muchas respuestas a mis oponentes".

Después de la victoria sobre De Minaur, el abuelo de Cobolli tuvo que ir a buscar una nueva casa para su equipo en el pueblo de Wimbledon, ya que solo habían reservado hasta la primera semana.

Ahora pueden mantener la rutina nocturna de Flavio durante la quincena: cena cocinada por su padre y entrenador, Stefano, y compartida con su mejor amigo, el mediocampista del Watford Edoardo Bove, antes de ver un partido del Mundial y comerse un bote de gelato (pera y chocolate blanco es el sabor de Cobolli para el torneo).

"Una familia italiana nos da toda la casa aquí en Wimbledon" , dijo Cobolli. "Así que es realmente genial".

El rival de Cobolli en cuartos de final será Arthur Fery — el británico de 23 años que creció a solo cinco minutos del All England Club.

Además del desafío que presentó la joven Eala, de 21 años, que eliminó a la campeona defensora Iga Swiatek en la ronda anterior, la italiana tuvo que evitar que la presencia de Roger Federer en el Palco Real la distrajera.

En un momento, Antonelli se sentó justo al lado de Federer, quien ganó un récord de ocho títulos de Wimbledon.

"Él es mi ídolo", dijo Paolini, de 30 años, en una entrevista en cancha. "Durante el partido estaba como: ´por favor mantente enfocada, mantente enfocada´, no pienses que él está aquí. Estuve viendo todas las finales y todos los torneos que él jugó aquí".

Paolini enfrentará a continuación a Marta Kostyuk, la jugadora ucraniana que alcanzó por primera vez los cuartos de final de Wimbledon al vencer a la jugadora procedente de la fase previa Ashlyn Krueger por 6-4, 6-4.

Fue el día más caluroso del torneo hasta ahora, ya que la temperatura subió a 32 grados Celsius, lo que llevó a las jugadoras a colocarse bolsas de hielo alrededor del cuello durante los cambios de lado.

En el otro encuentro Linda Noskova enfrentará a Elise Mertens.

La fuerte actuación de los jugadores italianos sigue resultados similares en el Abierto de Francia , donde tres hombres alcanzaron los cuartos de final pese al colapso de Sinner en segunda ronda en una ola de calor en París.