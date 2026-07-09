Francia supera a Marruecos y llega a semifinales en Boston

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FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Kylian Mbappé extendió los brazos y describió varios giros luego de marcar su octavo gol en el Mundial de este año. Más tarde, dirigió un saludo a los espectadores jubilosos que lo aclamaban mientras abandonaba la cancha por un golpe.

Francia avanza a semifinales del Mundial 2024

Les Bleus, de la mano del astro que está bien pese a la dolencia en el tobillo derecho, se dirigen a las semifinales por tercer Mundial consecutivo.

Al compás de los goles de Mbappé y Ousmane Dembélé en el segundo tiempo, Francia sometió el jueves 2-0 a Marruecos para alcanzar las semifinales de la Copa del Mundo.

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Mbappé y Dembélé firmaron sus tantos en un letal lapso de seis minutos cumplida la hora de partido en el estadio de los Patriots de Nueva Inglaterra en los suburbios de Boston.

"Sólo hay una forma de relajarnos, y será ganar. Mientras no lo hayamos logrado no aflojaremos el ritmo", advirtió Mbappé. "Estamos en las semifinales, muy contentos, pero hay todavía un largo camino por recorrer".

Les Bleus enfrentarán al ganador del duelo España-Bélgica en la semifinal que se disputará el 14 de julio en Arlington, Texas.

"No podemos bajar la guardia. Todavía queda mucho camino por recorrer, y lo que nos espera es aún más difícil", afirmó Mbappé, quien dilapidó un penal en el primer tiempo.

Detalles del partido y reacción de Mbappé

El gol de Mbappé a los 60 minutos fue el octavo del astro en el torneo y le permitió dar alcance al argentino Lionel Messi en la cima de la tabla de anotadores. En la historia de los mundiales, el astro francés suma 20 tantos en el mismo número de duelos, una diana menos que Messi.

Dembélé aumentó la diferencia a los 66 para su quinta conquista en Norteamérica.

Francia venció a Marruecos por el mismo marcador en las semifinales de la edición de 2022 en Qatar, cuando los Leones del Atlas se convirtieron en el primer equipo africano en llegar a semejante instancia. Francia sigue en carrera por convertirse en apenas la tercera nación que disputar tres finales consecutivas del Mundial.

"Me imagino que hay mucha emoción en Francia, aunque aquí estamos un poco en nuestra propia burbuja", comentó el seleccionador francés Didier Deschamps. "Hoy hemos superado otro obstáculo y nos encontramos de nuevo en semifinales. ¡Se confirma que estamos donde debemos estar!"

Mbappé recibió un golpe a los 76 y fue sustituido un minuto después. Posteriormente, se le vio sentado en el banquillo con una bolsa de hielo en el tobillo derecho.

"Estoy bien. Recibí un golpe en el tobillo, pero no pasa nada", dijo Mbappé. "En ese momento, JP (Jean-Philippe Mateta) estaba en mejores condiciones que yo para jugar los últimos 15 minutos, así que salí y él entró. Salió bien el cambio, incluso estuvo a punto de marcar".

Fue un partido que Francia dominó completamente. Las estadísticas no mienten: los franceses ejercieron una ventaja 21-4 en remates y de 8-1 en tiros a puerta.

"Estamos muy decepcionados. Queríamos seguir adelante", compartió el técnico de Marruecos Mohamed Ouahbi. "Cuando tuvimos la posesión de la pelota, nuestras transiciones no fueron grandiosas, y tuvimos que correr un poco más. Los jugadores de ellos estuvieron en su zona de confort".

El segundo gol de Francia llegó después de que Mbappé recibió un pase y lo retrasó a Dembélé. Mbappé siguió avanzando, arrastrando marcas, abriendo el espacio para el disparo de Dembélé.

Mbappé ensayó el primer remate de peligro del partido, uno que se fue apenas desviado por la derecha en el cuarto minuto. Luego, a los 25, corría por la banda izquierda cuando el defensor marroquí Noussair Mazraoui lo derribó dentro del área. El árbitro argentino Facundo Tello señaló rápidamente hacia el punto penal.

El astro Mbappé se colocó para ejecutar el cobro, pero una larga revisión de video demoró el intento. Finalmente le autorizaron a patear a los 28 pero tras una pausa, el disparo de Mbappé hacia el ángulo derecho tras unos pasitos fue controlado por el arquero Bono, quien adivinó correctamente la dirección del tiro.

Mbappé había convertido su previo lanzamiento de penal en este Mundial, en la victoria 1-0 sobre Paraguay en los octavos de final.

Dembélé negó estar sorprendido por la forma en que Mbappé reaccionó tras fallar su penal.

"Es nuestro capitán y tiene una mentalidad increíble", afirmó. "Esperamos incluso más goles de él".

La mejor ocasión de Marruecos llegó justo antes del silbatazo del descanso, cuando Achraf Hakimi cobró un tiro libre desde apenas fuera del área que pasó junto al poste derecho.