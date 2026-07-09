Policía británica alerta sobre amenazas en internet de grupos hostiles

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LONDRES (AP) — La tecnología y las plataformas en línea se utilizan cada vez más para plantear amenazas a Reino Unido, incluso por parte de países hostiles, extremistas y grupos de ultraderecha, manifestaron el jueves altos mandos de la policía británica.

Policía británica alerta sobre amenazas en internet

Existe una "batalla continua" contra las amenazas en internet, señaló Vicki Evans, coordinadora nacional sénior de contraterrorismo de la Policía Metropolitana, y afirmó que la policía necesita ayuda de las empresas tecnológicas porque "no es algo que podamos hacer solos".

Laurence Taylor, jefe de la policía antiterrorista, indicó que el extremismo islámico sigue siendo la mayor amenaza, pero que en los últimos cinco años han crecido de forma significativa las amenazas de grupos de extrema derecha y de Estados hostiles.

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Según Evans, la amenaza de los Estados hostiles es la "misión que se intensifica con mayor rapidez" para la policía antiterrorista.

Las amenazas de países hostiles van en aumento

En julio, dos rumanos fueron encarcelados por el apuñalamiento de un periodista de una cadena de televisión en idioma persa, ataque que, según el juez, se llevó a cabo en nombre del gobierno de Irán.

En junio, un ucraniano y un rumano fueron encarcelados por su papel en el incendio provocado de una propiedad vinculada al primer ministro británico Keir Starmer, un plan que encaja con la descripción de un sabotaje respaldado por el Estado ruso. Y en mayo, un funcionario fronterizo británico y un exagente de la policía de Hong Kong fueron declarados culpables de espiar para China.

Evans afirmó que, en 2025, hubo más de 20 planes respaldados por Irán, incluidos asesinatos, secuestros y otros delitos graves contra Reino Unido. Además, la policía sigue investigando si los ataques incendiarios contra sitios judíos realizados a principios de año tienen algún vínculo con Irán.

Añadió que Rusia ha organizado un "flujo constante de planes de vigilancia" contra personas e instituciones británicas con el objetivo de atacar a quienes los funcionarios rusos consideran enemigos, "infiltrarse" en la vida cotidiana e identificar a personas que "difundan" narrativas rusas o realicen trabajos por encargo en nombre del Estado ruso.

Rusia ha reclutado a decenas de personas en toda Europa por medio de aplicaciones como Telegram para cometer actos de vandalismo o provocar incendios, como el ocurrido en un almacén de Londres que guardaba equipos de comunicaciones destinados a Ucrania.

Dylan Earl, el cabecilla de ese plan, fue reclutado en Telegram por el Grupo Wagner, una organización mercenaria que actúa en nombre de Moscú y que el gobierno británico ha designado como grupo terrorista.

Evans también indicó que la policía ha detenido a adolescentes de apenas 15 años en relación con planes realizados por encargo. El desafío para las fuerzas del orden, agregó, es que "cualquiera podría ser un objetivo", especialmente en internet.

"Esto no es algo que ocurra en otro lugar", declaró Evans a periodistas en New Scotland Yard, la sede de la Policía Metropolitana. "Ocurre aquí. Este riesgo está en nuestros vecindarios, en nuestros espacios en línea y en nuestros lugares de trabajo".

Aumenta la amenaza del extremismo de ultraderecha

Taylor señaló que el nivel de amenaza en Reino Unido se elevó en abril de "considerable" a "grave", en parte porque los casos vinculados a ideologías de extrema derecha "crecen de manera sustancial".

La policía ha observado un aumento de contenido "vil", en particular en internet, que genera un "cóctel de racismo, misoginia y homofobia extrema", explicó.

Las posturas extremas, sostuvo, parecen cuestionarse cada vez menos, y así se han creado condiciones en las que opiniones que antes eran inaceptables ahora son más frecuentes.

Como ejemplo, citó el caso de una mujer de 18 años, Alina Burns, condenada en mayo a casi 20 años de cárcel tras atacar a un desconocido con un hacha, un ataque que, según Taylor, estuvo motivado por su mentalidad de extrema derecha.

Cada vez más niños se radicalizan en internet

Taylor dijo que Alfie Coleman —un joven de 22 años condenado el miércoles a 13,5 años por intentar comprar un arma a un agente encubierto del MI5— se radicalizó en internet desde los 14 años.

Evans explicó que quienes están detrás de la explotación diseñan contenido en línea específicamente para atraer a los jóvenes, mezclándolo con propaganda y grabaciones de videojuegos, imágenes históricas y música. Luego se incita a los jóvenes a cometer actos violentos, como pedirles que "recreen" en la vida real ataques horribles de videojuegos.

En algunos casos, "grupos sádicos en línea" piden a las personas que compitan entre sí para causar daño en internet y fuera de ella, mediante ciberataques, extremismo, violencia grave o incluso abuso sexual infantil o terrorismo.

La magnitud del contenido "legal pero atroz" en internet, incluida la violencia extrema y las escenas sangrientas, dijo, significa que algunas personas ahora tienen una percepción distorsionada de lo que es normal o aceptable. Esas personas son particularmente vulnerables a la manipulación, incluso por actores estatales, añadió.

Aunque el gobierno ha dicho que Reino Unido prohibirá las redes sociales a los menores de 16 años, eso no es suficiente, sostuvo Evans, y agregó que es necesario presionar a las empresas tecnológicas para ayudar a frenar el contenido dañino en internet.

Las leyes y políticas que regulan el contenido dañino en internet quedan obsoletas rápidamente, mientras que las redes sociales cuentan con mecanismos poderosos para promover contenido entre los jóvenes, afirmó.

Evans señaló que, para algunas personas que se ven atraídas por contenido dañino en internet, "el punto de inflexión llega muy rápido y de forma abrupta".