Estados Unidos lanza bombardeos en Irán y aumenta tensión en Oriente Medio

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Los nuevos bombardeos de Estados Unidos sobre Irán la madrugada del jueves y la respuesta de Teherán contra países del golfo Pérsico aliados de Estados Unidos amenazaba un acuerdo provisional destinado a ayudar a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Estados Unidos intensifica ataques en Irán

Los ataques en ambas direcciones, incluidos los del día anterior, han amenazado repetidamente el alto el fuego, pero los del jueves parecieron mayores en todos los frentes. Las sirenas de alerta sonaron al menos tres veces en Baréin, sede del cuartel general de la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos, y otros misiles tuvieron como objetivo Kuwait y Qatar.

También sonaron sirenas el jueves por la tarde en Jordania, donde Estados Unidos ha desplegado tropas y aeronaves.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Un funcionario iraní acusó a Estados Unidos de realizar un ataque aéreo más tarde el jueves contra el área en torno a la única central nuclear de Irán, y se reportaron otras explosiones en otras partes del país durante la tarde.

Reacciones y advertencias de líderes

Los ataques se produjeron horas después que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que los recientes ataques iraníes contra barcos en el estrecho de Ormuz suponían el fin de un frágil alto el fuego y amenazó con intensificar el conflicto si no se detenían. Eso avivó las preocupaciones de que la región pudiera volver a caer en una guerra que envolverá a varios países y podría detener los envíos de energía a través del estrecho, cruciales para la economía global.

En Irán, los dos días de bombardeos estadounidenses han matado al menos a 14 personas y herido a otras 78, informó el jueves el Ministerio iraní de Salud. La mayoría pertenecían a las fuerzas armadas, según los reportes.

En Kuwait, el ejército señaló que una persona había resultado herida por escombros caídos cuando las defensas derribaban tres misiles balísticos, un misil de crucero y 10 drones. Baréin anunció que derribó fuego entrante, sin dar más detalles, y el portavoz del gobierno jordano Mohammad al-Momani dijo que todo el fuego entrante desde Irán había sido interceptado. La televisión estatal iraní reportó que la Guardia Revolucionaria paramilitar del país disparó misiles contra una base estadounidense en Jordania.

No ha habido reportes sobre daños en Qatar.

Ataques de EEUU impactan más objetivos

El Comando Central del ejército de Estados Unidos informó que alcanzó unos 90 objetivos en todo Irán y difundió imágenes en blanco y negro de lo que parecían ser ataques contra una pista de aeropuerto y lanzadores de misiles.

Estados Unidos sostiene que los ataques buscaban "degradar aún más" la capacidad de Irán "para amenazar la libertad de navegación" en el estrecho, por el que pasaba una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo antes de que la guerra comenzara con ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

El tráfico ha aumentado algo desde que un acuerdo provisional el mes pasado incluyó la apertura de la vía marítima. La empresa de datos marítimos Lloyd´s List Intelligence señaló el jueves que datos preliminares mostraron que al menos 576 barcos pasaron por el estrecho en junio, en comparación con 233 en mayo. Más de 3.100 transitaron el estrecho en junio de 2025.

Los ataques contra barcos —y la amenaza de ellos— prácticamente detuvieron el tráfico en la vía marítima durante el conflicto, lo que hizo que el precio del petróleo se disparara y elevó los precios de muchos bienes básicos, incluida la comida, mucho más allá de la región.

Medios estatales iraníes reportaron explosiones en varios lugares, entre ellos Bushehr, donde se encuentra el complejo de la central nuclear de Irán, y ciudades portuarias sureñas. La agencia de noticias estatal IRNA citó a Ehsan Jahanian, un funcionario municipal en Bushehr, que acusó a Estados Unidos de atacar cerca de la planta alrededor del mediodía, horas después que el Comando Central del ejército estadounidense anunciara que había terminado su más reciente ronda de ataques sobre Irán. Cuando se le solicitaron declaraciones sobre Bushehr, el Comando Central remitió a un comunicado de prensa que detallaba los objetivos, pero no mencionaba la central nuclear.

Durante la guerra, varios ataques impactaron el área alrededor de la planta, pero no la dañaron.

Por primera vez desde abril, también pareció que los ataques de Estados Unidos tuvieron como objetivo puentes iraníes. Medios estatales publicaron información sobre un ataque contra un puente ferroviario en la provincia nororiental iraní de Golestán, y la Guardia Revolucionaria indicó que dos puentes habían sido atacados en la ruta hacia Mashhad, donde las autoridades planean enterrar al fallecido ayatolá Alí Jamenei el jueves.

Trump advierte que "será mucho peor" si hay más ataques a mercantes

Tras abandonar una cumbre de la OTAN en Turquía, Trump publicó varios videos en su red social de lo que, según él, eran explosiones en Irán e hizo otra advertencia a la República Islámica.

"Esto es en represalia por el bombardeo de barcos por parte de Irán ayer. Si vuelve a ocurrir, ¡será mucho peor!", escribió el mandatario el miércoles, un día después que tres petroleros fueran atacados en el estrecho de Ormuz.

Trump dijo antes ese mismo día que el más reciente intercambio de ataques no derivará en una acción militar prolongada.

Trump también renovó sus amenazas anteriores de atacar la infraestructura civil de Irán, incluidas plantas eléctricas y plantas desalinizadoras, y de apoderarse de la isla de Jarg, por la que pasa alrededor del 90% de las exportaciones de petróleo iraní.

El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, un negociador clave en las conversaciones que buscan un fin permanente de la guerra, se mostró desafiante en una publicación en X el jueves por la mañana: "Estados Unidos todavía no ha aprendido que intimidar y romper promesas ya no sale gratis. Lo diré claramente: si atacan, recibirán un golpe".

Por su parte, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, dijo que habló por teléfono con sus homólogos de Arabia Saudí, Turquía y Omán, y con el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, quien ha sido uno de los principales mediadores en la guerra. El acercamiento diplomático sugirió que podrían estar en marcha esfuerzos para reducir las tensiones.

En una publicación en Telegram, Araghchi repitió la afirmación de Irán de que Estados Unidos ha violado el acuerdo provisional de paz alcanzado el mes pasado.

Ataques avivan temores de que la guerra pueda reanudarse

Trump alimentó las preocupaciones de que la guerra pudiera reiniciarse al decir el miércoles que el acuerdo provisional para pausar los combates estaba "terminado". Añadió que permitirá que las negociaciones continúen, aunque pensó que los negociadores están "perdiendo el tiempo".

El viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, también un negociador principal, replicó en X que las declaraciones de Trump "no son una señal de poder, sino una admisión del fracaso" de la política de Estados Unidos hacia Irán.

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo final debían comenzar tras el funeral de varios días por Jamenei, quien murió en los primeros momentos de la guerra. Se supone que será enterrado el jueves.

Se prevé que las conversaciones se centren en los asuntos más difíciles, como la reapertura total del estrecho y la reversión del controvertido programa nuclear de Teherán.