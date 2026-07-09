Karolina Muchova elimina a Coco Gauff en Wimbledon: final checa asegurada

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

LONDRES (AP) — Karolina Muchova puso fin el jueves a la racha de Coco Gauff en Wimbledon con un desempate cargado de dramatismo para alcanzar la final.

Detalles del partido y momentos clave

Gauff desperdició un punto de partido en el desempate, y Muchova hizo lo mismo antes de rematar 6-2, 1-6, 7-6 (10).

"Fue una pelea muy grande", dijo Muchova. "Fue una montaña rusa".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Muchova enfrentará a su compatriota Linda Noskova en una final totalmente checa el sábado después de que Noskova venciera 6-4, 6-4 a la ucraniana Marta Kostyuk.

Gauff desperdició un punto de partido en el desempate cuando dejó una derecha atacable en la red tras un potente primer saque.

"Entré un poco en pánico", dijo Gauff, explicando que estaba intentando una dejada.

Muchova luego produjo un globo ganador para preparar su primer punto de partido, que perdió cuando resbaló sobre el césped y el golpe de Gauff pasó a su lado.

Pero Muchova rápidamente preparó otro punto de partido y produjo una serie de golpes a las esquinas. Gauff, corriendo a toda velocidad, llegó a la última pelota, pero su respuesta de derecha cayó en la red y Muchova se cubrió las manos con incredulidad.

"Subes y bajas en 10 segundos. Tienes un punto de partido, luego estás abajo con punto de partido. No hay tiempo para pensar, pero pone muy nervioso", dijo Muchova. "De verdad estoy como temblando y tratando de asimilarlo".

Antes en el desempate, Muchova produjo un ganador de volea de derecha en plancha, a máxima extensión, que trajo recuerdos de la forma en que solía jugar el tres veces campeón de Wimbledon Boris Becker. Terminó boca abajo sobre el césped, con su raqueta tirada a su lado, mientras el público rugía.

Contexto y antecedentes de las jugadoras

Otro campeón checo garantizado

Habrá una tercera campeona checa en cuatro años después de Marketa Vondrousova en 2023 y Barbora Krejcikova en 2024.

Será la segunda final de Grand Slam para la novena del ranking, después de perder ante Iga Swiatek en el partido por el título del Abierto de Francia de 2023.

Noskova, de 21 años, nunca había pasado de la cuarta ronda en Wimbledon, instancia a la que llegó hace un año.

Aunque Muchova se ha visto frenada por lesiones en ambas muñecas durante los últimos dos años, ahora ha alcanzado las semifinales o mejor en los cuatro Grand Slams.

Historial de Gauff en Wimbledon

Aún así fue el torneo de Wimbledon más exitoso para Gauff. La estadounidense séptima del ranking solo había llegado hasta la cuarta ronda en tres ocasiones, incluida su irrupción cuando tenía 15 años en 2019.

Gauff había ganado seis de sus siete partidos anteriores contra Muchova.

Pero Muchova ha sido casi imbatible sobre césped este año y extendió su récord esta temporada en la superficie a 11-1 después de un título en Bad Homburg, Alemania. Su única derrota sobre césped este año fue contra Madison Keys en la ronda de octavos del Abierto de Berlín.

Muchova venció a Gauff por primera vez en abril sobre arcilla en Stuttgart, Alemania.

Fue otro día caluroso en Londres, con la temperatura disparándose hasta los 91 grados Fahrenheit (33 Celsius), lo que llevó a los espectadores a abanicarse en las gradas en un intento por mantenerse frescos.

Muchova pareció tener dificultades físicas a medida que avanzaba el partido, inclinándose por agotamiento después de un largo peloteo y sujetándose el abdomen con aparente dolor durante el último juego.

"Estoy bien", dijo Muchova. "Solo estaba tratando de recuperar el aliento".

Muchova dijo que tomó una foto de la Cancha Central cuando llegó a practicar en el césped famoso antes de su primer partido de su carrera en la cancha más venerada del tenis.

"Somos tantos los tenistas y no creo que muchos de nosotros lleguemos a jugar en esta cancha", dijo. "Es simplemente un lindo momento para experimentar todo esto y esta cancha es hermosa".

Las semifinales masculinas del viernes presentan al número uno del mundo y campeón defensor Jannik Sinner contra el siete veces ganador de Wimbledon Novak Djokovic, y al campeón del Abierto de Francia Alexander Zverev contra el invitado británico Arthur Fery.