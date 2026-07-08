Francia investiga insultos racistas contra Mbappé
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Los fiscales franceses han abierto una investigación por insulto público agravado e incitación al odio o a la violencia después de que una senadora de Paraguay profiriera insultos racistas contra Kylian Mbappé tras la derrota de Paraguay ante Francia en los octavos de final del Mundial.
La fiscalía de París informó a The Associated Press que inició la investigación el martes, después de que la unidad nacional de lucha contra el odio en internet recibiera una denuncia de la Federación Francesa de Fútbol (FFF).
Celeste Amarilla, senadora del Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, publicó una serie de comentarios racistas en esa misma red social después de que Mbappé convirtió el penal decisivo el sábado, en la victoria de Francia sobre Paraguay, burlándose de los orígenes, la crianza, la educación y la apariencia del capitán francés. Francia avanzó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Marruecos el jueves.
Consultada sobre la investigación de los fiscales franceses, Amarilla afirmó que no ha sido notificada formalmente de ningún procedimiento judicial y sostuvo que Francia no tenía base para impulsar un caso en su contra.
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"A la Federación Francesa le digo que contraten un abogado antes de hablar disparates," dijo Amarilla en una rueda de prensa el marres.
La fiscalía de París señaló que "los comentarios presuntamente se hicieron debido al origen, etnia, nacionalidad, raza o religión reales o percibidos de la víctima". Estos delitos se castigaban con hasta un año de prisión y una multa de 45,000 euros (51,000 dólares).
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