Fue presentado el Dual Experience Duathlon 2026

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El Dual Experience Duathlon 2026 fue presentado de manera oficial como una nueva alternativa para los amantes de las pruebas de resistencia, consolidándose como un evento que busca reunir a atletas de distintas disciplinas en un formato Run–Bike–Run, diseñado tanto para deportistas experimentados como para quienes desean vivir su primer duatlón en un entorno competitivo

y accesible.

La competencia se llevará a cabo el domingo 9 de agosto, a partir de las 7:00 horas, en las instalaciones del Parque Tangamanga I, donde se espera la participación de 300 competidores, entre ellos algunos de los principales exponentes del duatlón a nivel nacional.

Durante la presentación, el comité organizador destacó que el objetivo del evento es fomentar la práctica deportiva y ofrecer una competencia con una estructura segura y de alto nivel organizativo, abierta a atletas, ciclistas, corredores, universitarios, familias y público en general.

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La prueba estelar tendrá una distancia total de 27.4 kilómetros, dividida en 3.2 kilómetros de carrera pedestre, 21 kilómetros de ciclismo y un recorrido final de 3.2 kilómetros de carrera, además de contemplar las categorías Junior, Juvenil, Universitarios, por edades, Élite, Relevos e Inclusiva, con el propósito de brindar oportunidades de participación a competidores de distintos niveles.

Asimismo, se informó que la entrega de kits se realizará el sábado 8 de agosto en la Explanada de Plaza Citadella, en un horario de 12:00 a 17:00 horas, donde los participantes recibirán su número oficial, playera, medalla y demás artículos incluidos con la inscripción.

En el presídium de la presentación estuvieron presentes Abundio Guerrero y Felipe Gómez, integrantes del comité organizador; José Luis García, representante de la empresa de cronometraje y jueceo Tu Tiempo a Tiempo; así como Salvador Orta, representante de Grupo Mercurio, quienes coincidieron en señalar que el Dual Experience Duathlon tiene el potencial para convertirse en una de las competencias más importantes de esta disciplina en San Luis Potosí.