Gallos Blancos le sacan tres puntos a los Tuzos

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México.- Los Gallos Blancos de Querétaro se reencontraron con el triunfo, después de recetarle una goleada (1-3) a un Atlas que terminó con sólo 10 jugadores en la cancha.

Después de superar una lesión muscular, Aldo Rocha volvió a la titularidad con Atlas. Sin embargo, lejos de un regreso esperado, el mediocampista rojinegro jaló de la camiseta a Enzo Giménez. El error costó caro porque, después de una revisión en el VAR, bastó para concederle la pena máxima a la escuadra queretana.

Santiago Homenchenko (39´) fue el encargado de definir desde los once pasos. Y no conforme, en el segundo capítulo del encuentro firmó un doblete (70´), después de rematar dentro del área sin problemas. Imparable, el futbolista uruguayo alcanzó cuatro anotaciones divididas entre las seis primeras fechas del torneo local, que lo colocan en la pelea por el título de goleo de la competencia.

El ánimo de Querétaro no desistió, ni con el autogol que Carlo Adriano García (42´) anotó para que Atlas rescatara por unos efímeros instantes el empate. El mediocampista español logró redimirse al concederle un tercer tanto (76´) a los queretanos; mientras, a lo lejos, el estratega Hernán Crespo no pudo hacer más que sacudir la cabeza y cruzarse de brazos. Peor aún, los rojinegros terminaron el partido con sólo 10 jugadores. El defensa Manuel Capasso (51´) salió expulsado por una dura entrada que dejó en el suelo al lateral Daniel Parra. Inmediatamente, el Gato Ortiz le sacó una tarjeta roja que provocó abucheos en el recinto jalisciense.

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La caída de Atlas rompió su seguidilla de tres victorias consecutivas entre el Apertura 2026 y la Leagues Cup, donde quedó eliminado en la fase de grupos. Mientras que, en contraste, Querétaro consiguió un triunfo después de una sequía de cinco partidos empatados y perdidos, también entre ambos torneos.