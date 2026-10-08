logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Gana Juszczyk apelación por multa

Por AP

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
A
Gana Juszczyk apelación por multa
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SANTA CLARA, California.- Kyle Juszczyk ganó su apelación contra las multas impuestas por la NFL por su celebración de "Juice", y la liga posteriormente determinó que todas las celebraciones en las que parezca que están tomando algo estarán permitidas en adelante.

      Al fullback de los 49ers de San Francisco se le impuso inicialmente una multa de 29.852 dólares por dos infracciones a las reglas de deportividad de la liga, después de celebrar dos recepciones en el tercer cuarto de una victoria de la Semana 2 sobre los Dolphins de Miami haciendo lo que ha realizado durante años: imitar beber una bebida, mientras los aficionados en el Levi´s Stadium coreaban "Juice!", su apodo.

      La NFL ha prometido endurecer las medidas contra las celebraciones esta temporada y, en un principio, determinó que la "imitación de beberse una cerveza de un trago constituía una demostración ofensiva y podía razonablemente interpretarse como de mal gusto".

      Juszczyk ganó su apelación, y la liga aclaró posteriormente las sanciones por celebraciones en una declaración conjunta con la NFLPA el miércoles.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En sus comentarios indicaron que los gestos que representen violencia, incluido el uso de armas de fuego u otras armas o señales relacionadas con pandillas, que representen fumar o el consumo de drogas, o que sean de naturaleza sexual están prohibidos y podrían resultar en multas y/o una penalización.

      Pero la celebración de Juszczyk está permitida.

      "Por el contrario, las celebraciones recientes que imitan beber una bebida no se considerarán infracciones ni resultarán en medidas disciplinarias", dijo la declaración. "La guía a nivel de liga brinda a los jugadores mayor claridad sobre cómo pueden celebrar mientras se mantienen dentro de las reglas".

      La declaración también dijo que cualquier conducta que caiga "en un área gris" llevará a una advertencia antes de que se imponga cualquier medida de tipo disciplinaria.

      La NFL ha impuesto 21 multas en las primeras tres semanas por celebraciones ilegales o gestos obscenos por un total de más de 300.000 dólares.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Muere referí El Búho durante función de lucha libre
        Muere referí El Búho durante función de lucha libre

        Muere referí "El Búho" durante función de lucha libre

        SLP

        El Universal

        El réferi Gerardo N., conocido como El Búho, falleció tras recibir golpes durante un combate en Mineral de la Reforma.

        Raúl Tala Rangel rompe el silencio tras errores contra EU
        Raúl Tala Rangel rompe el silencio tras errores contra EU

        Raúl Tala Rangel rompe el silencio tras errores contra EU

        SLP

        El Universal

        El portero de Chivas recibió respaldo del entrenador Rafael Márquez tras la derrota del Tri.

        Todo mi respeto, dice Cristiano a Messi
        Todo mi respeto, dice Cristiano a Messi

        "Todo mi respeto", dice Cristiano a Messi

        SLP

        El Universal

        El astro portugués, se tomó el tiempo para escribirle un mensaje emotivo a la Pulga

        Coco Gauff pierde en Abierto de China tras abusos racistas
        Coco Gauff pierde en Abierto de China tras abusos racistas

        Coco Gauff pierde en Abierto de China tras abusos racistas

        SLP

        AP

        Mertens logró su primera clasificación a cuartos en un torneo WTA 1000 en cinco años