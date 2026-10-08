Gana Juszczyk apelación por multa

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SANTA CLARA, California.- Kyle Juszczyk ganó su apelación contra las multas impuestas por la NFL por su celebración de "Juice", y la liga posteriormente determinó que todas las celebraciones en las que parezca que están tomando algo estarán permitidas en adelante.

Al fullback de los 49ers de San Francisco se le impuso inicialmente una multa de 29.852 dólares por dos infracciones a las reglas de deportividad de la liga, después de celebrar dos recepciones en el tercer cuarto de una victoria de la Semana 2 sobre los Dolphins de Miami haciendo lo que ha realizado durante años: imitar beber una bebida, mientras los aficionados en el Levi´s Stadium coreaban "Juice!", su apodo.

La NFL ha prometido endurecer las medidas contra las celebraciones esta temporada y, en un principio, determinó que la "imitación de beberse una cerveza de un trago constituía una demostración ofensiva y podía razonablemente interpretarse como de mal gusto".

Juszczyk ganó su apelación, y la liga aclaró posteriormente las sanciones por celebraciones en una declaración conjunta con la NFLPA el miércoles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En sus comentarios indicaron que los gestos que representen violencia, incluido el uso de armas de fuego u otras armas o señales relacionadas con pandillas, que representen fumar o el consumo de drogas, o que sean de naturaleza sexual están prohibidos y podrían resultar en multas y/o una penalización.

Pero la celebración de Juszczyk está permitida.

"Por el contrario, las celebraciones recientes que imitan beber una bebida no se considerarán infracciones ni resultarán en medidas disciplinarias", dijo la declaración. "La guía a nivel de liga brinda a los jugadores mayor claridad sobre cómo pueden celebrar mientras se mantienen dentro de las reglas".

La declaración también dijo que cualquier conducta que caiga "en un área gris" llevará a una advertencia antes de que se imponga cualquier medida de tipo disciplinaria.

La NFL ha impuesto 21 multas en las primeras tres semanas por celebraciones ilegales o gestos obscenos por un total de más de 300.000 dólares.