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Ganan Marlins ante los Rojos

Hernández y Sanoja conectan jonrones en los últimos innings

Por AP

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Ganan Marlins ante los Rojos
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      CINCINNATI.- El dominicano Heriberto Hernández y el venezolano Javier Sanoja conectaron jonrones en los últimos innings para impulsar la tarde del domingo a los Marlins de Miami sobre los Rojos de Cincinnati.

      Hernández conectó el 18º jonrón de la temporada, el mayor de su equipo, para poner el marcador 1-0 con dos outs en el octavo inning. El dominicano Agustín Ramírez llegó a base por un error de tiro de su compatriotq Elly De La Cruz, Xavier Edwards pegó un sencillo y Sanoja recibió una base por bolas para llenar las bases.

      Griffin Conine recibió la cuarta bola, decisión que el receptor de los Rojos, Jose Trevino, impugnó, pero la marcación fue confirmada y Ramírez anotó desde tercera.

      Ramírez añadió un doble en el noveno, al que siguió el jonrón de tres carreras de Sanoja para poner el marcador 7-1.

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      El relevista Josh Ekness (1-1) lanzó un séptimo inning de 1-2-3. El dominicano Eury Pérez trabajó las primeras seis entradas y permitió dos hits. Dio cinco bases por bolas y ponchó a cinco.

      Como bateador emergente, Tyler Stephenson conectó su 12º jonrón del año por Cincinnati.

      El relevista de los Rojos Tejay Antone (2-2) permitió dos hits y dos carreras, una limpia. El abridor Nick Lodolo lanzó las primeras cinco entradas, permitió tres hits, ponchó a dos y dio dos bases por bolas.

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