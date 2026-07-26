Garfias buscará cerrar con fuerza en Hungría

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El piloto potosino Joss Garfias afrontará este fin de semana un nuevo desafío dentro de la FIA Fórmula 3, al disputar la séptima fecha del calendario 2026 en el circuito de Hungaroring, en Hungría, con el objetivo de sumar un resultado positivo en la recta final de su temporada de debut en la categoría.

Conforme avanza el campeonato, los equipos comienzan a ajustar sus estrategias para cerrar de la mejor manera el calendario. En el caso del piloto mexicano, la campaña ha representado un importante proceso de aprendizaje, marcado por diversos retos tanto dentro como fuera de la pista.

Desde la incertidumbre sobre el equipo con el que competiría, hasta la adaptación al monoplaza y al alto nivel de exigencia de la FIA Fórmula 3, Garfias ha enfrentado una temporada de constante crecimiento. A pesar de ello, ha mostrado una evolución gradual carrera tras carrera, consiguiendo incluso ubicarse dentro del Top 10 en una de las competencias del año.

Sin embargo, en las últimas fechas diversos factores, entre ellos algunas penalizaciones y situaciones de competencia, han impedido que el piloto potosino refleje plenamente el progreso alcanzado durante la temporada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Cada vez más cerca de la recta final para esta temporada, hemos atravesado algunos problemas entre adaptación del auto como penalizaciones en las últimas carreras, pero venimos listos para cerrar con buenos resultados esta temporada; no todo ha sido en vano, hemos mejorado en la adaptación del auto y poco a poco vamos poniéndonos a punto con la exigencia del campeonato.