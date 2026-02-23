Inseguridad obliga a aplazar partidos en Liga MX

El futbol mexicano se encuentra en alerta máxima, debido a los acontecimientos sucedidos en Guadalajara, Jalisco; una de las plazas que será sede en la Copa del Mundo del 2026. La inseguridad que se ha vivido en las últimas horas ya causó estragos en la Liga MX y Liga MX femenil.

El Clásico Nacional femenil entre Chivas y América que en el papel se debió jugar el día de ayer en el Estadio Akron, fue aplazado tras los disturbios que se dieron debido al abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, "El Mencho".

La situación no quedó ahí y, horas después, la Liga MX confirmó que el partido entre los Gallos Blancos y los Bravos de Juárez que se jugaría en La Corregidora de Querétaro fue aplazado, ya que la violencia se extendió a gran parte del país (Occidente, Bajío, Zona Centro, Noreste y Quintana Roo).

¿Partido del TRI en riesgo?

El próximo miércoles, la Selección Mexicana afrontará su partido de preparación ante Islandia en La Corregidora de Querétaro. De hecho, desde el día de ayer, comenzó la concentración para los elementos que ya tuvieron participación en la séptima fecha del Clausura 2026. Hasta la noche de este domingo, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no ha cambiado los planes para que el partido se lleve a cabo, por lo que los elementos que disputaron el partido entre Pumas y Rayados de Monterrey serán los últimos en integrarse a la convocatoria de la Selección Mexicana.

Las imágenes de los disturbios que se han suscitado le han dado la vuelta al mundo, y por supuesto, la gran interrogante será la postura que tomará la FIFA respecto a esta situación, así como los países que eligieron Guadalajara como base para disputar la fase de grupos de la Copa del Mundo: Corea del Sur y Colombia.