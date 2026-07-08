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Gauff va por 1ra. vez a semis de Wimbledon

Por AP

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Gauff va por 1ra. vez a semis de Wimbledon
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      LONDRES.- Coco Gauff no entra en pánico. Abajo un set después de dobles faltas inoportunas, Gauff remontó para vencer el martes por 4-6, 6-3, 6-3 a Jessica Pegula y alcanzar por primera vez las semifinales de Wimbledon.

      Con la victoria, Gauff, de 22 años, se convirtió en la jugadora más joven en llegar a las semifinales en los cuatro torneos de Grand Slam desde Maria Sharapova, quien logró la hazaña en el Abierto de Francia de 2007, dijo el circuito profesional de tenis femenino.

      Gauff se medirá con la décima preclasificada, la checa Karolina Muchova, por un lugar en la final del sábado. Muchova, subcampeona del Abierto de Francia de 2023, eliminó a Naomi Osaka 7-6 (4), 6-4 en la cancha número 1.

      En las seis apariciones previas de Gauff en el All England Club, nunca había pasado de la cuarta ronda. Pero quizá la experiencia en el major sobre césped está empezando a dar frutos.

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      "Creo que después de siete años jugando este torneo, es finalmente la primera vez que pude caminar en la Pista Central y no me sentí nerviosa", dijo.

      En la conclusión de un partido de cuarta ronda, el segundo preclasificado Alexander Zverez venció a Jiri Lehecka 6-4, 7-5, 3-6, 7-6 (6) para preparar un duelo de cuartos de final el miércoles contra el sexto preclasificado Taylor Fritz.

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