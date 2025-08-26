logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Goleador inicio del Inter de Milán

Venció cómodamente al Torino, con dos goles de Marcus Thuram

Por AP

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
A
Goleador inicio del Inter de Milán

MILÁN, Italia.- El Inter de Milán comenzó su campaña en la Serie A de manera perfecta cuando Marcus Thuram anotó dos veces en una cómoda victoria por 5-0 sobre un deslucido Torino el lunes.

Alessandro Bastoni cabeceó un gol desde un tiro de esquina después de 17 minutos y Thuram añadió un segundo 18 minutos después.

El argentino Lautaro Martínez aprovechó un error defensivo para poner el 3-0 al inicio de la segunda mitad, y Thuram hizo el cuarto justo después de la hora de juego.

Ange-Yoan Bonny completó la goleada tras otro error defensivo del Torino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El resultado deleitó al nuevo entrenador del Inter, Christian Chivu, y a los aficionados que esperan que el equipo pueda dejar atrás el mal final de la temporada pasada.

El Inter de Milán perdió por poco el scudetto ante el Napoli y sucumbió ante el Paris Saint-Germain en una final de la Liga de Campeones de un solo lado.

Udinese empata con Verona

Más temprano, Udinese y Verona completaron un tibio empate 1-1.

Ambos equipos terminaron con 44 puntos la temporada pasada y no hubo nada que los separara en su primer partido de la temporada.

Ambos goles también vinieron de tiros de esquina en la segunda mitad.

Udinese anotó primero cuando Thomas Kristensen cabeceó un centro de Sandi Lovric con el pie derecho.

Pero 20 minutos después, Suat Serdar reaccionó más rápido al pase de Giovane y se adelantó para anotar desde corta distancia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Apretada victoria de Medias Rojas
Apretada victoria de Medias Rojas

Apretada victoria de Medias Rojas

SLP

AP

El mexicano Jarren Durán conectó cuadrangular de tres carreras ante los Orioles

Compartida la cima de la Liga Azteca
Compartida la cima de la Liga Azteca

Compartida la cima de la Liga Azteca

SLP

Romario Ventura

Abarrotes Muñiz y Combinado FM lideran la punta del torneo en la categoría de Ascenso

Acuerdan Commanders extensión con McLaurin
Acuerdan Commanders extensión con McLaurin

Acuerdan Commanders extensión con McLaurin

SLP

AP

Temen en Italia perder Campeonato Europeo
Temen en Italia perder Campeonato Europeo

Temen en Italia perder Campeonato Europeo

SLP

AP