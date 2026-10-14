Gran triunfo de Regionales

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El LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro 2026 "Andrés ´Nito´ Aceves" inició su segunda semana de actividades en San Luis Potosí con una jornada de intensas emociones en la Arena Potosí, escenario que recibe por tercera ocasión la máxima justa de la charrería mexicana. Con 13 charreadas eliminatorias disputadas hasta el momento, la competencia mantiene su ritmo y reúne a las mejores agrupaciones del país en busca de avanzar a las siguientes etapas del certamen.

En la charreada matutina de este martes 13 de octubre, Regionales de Texcoco "B", del Estado de México, se llevó la victoria en la categoría "AA" con una puntuación de 305 unidades. Este resultado permitió a la agrupación colocarse momentáneamente en el cuarto sitio de la clasificación general de su división. En la misma competencia, Rancho San Martín, de Jalisco, concluyó con 246 puntos, mientras que Alteña Z "RDLT", también representante jalisciense, sumó 194 unidades.

La actuación de Regionales de Texcoco "B" comenzó con 34 puntos de la cala de caballo de Mario de la Rosa García, seguida de un pial de 20 tantos conseguido por Joel Romero Gutiérrez. En las suertes del coleadero, Ulises Alfredo Gómez Martínez aportó 24 unidades, Alfredo Gómez Hernández sumó 21 y Guillermo Rodríguez Barrenechea agregó cuatro. Posteriormente, Aarón Reyes Ayala obtuvo 15 puntos en la jineteada de toro, mientras que Luis Fernando Bustamante Rojas consiguió 29 en el lazo cabecero y Joel Romero Gutiérrez aportó otros 25 en el pial en el ruedo, con dos minutos ganados del tiempo no utilizado.

Aunque la agrupación no tuvo fortuna en la jineteada de yegua, Joel Romero Gutiérrez respondió con dos manganas a pie que le representaron 49 puntos. La actuación más destacada llegó con Luis Fernando Bustamante Rojas, quien acertó sus tres manganas a caballo para sumar 72 unidades. Finalmente, Ulises Alfredo Gómez Martínez rescató 12 puntos en el paso de la muerte, con lo que Regionales de Texcoco "B" cerró su participación con 305 unidades y se adjudicó el triunfo de la competencia.

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En la rama femenil también hubo movimientos importantes en la clasificación general. Rancho Soviló, de Jalisco, alcanzó el tercer lugar con 314.00 puntos, mientras que Norteña "Oro", de Tamaulipas, se ubicó en la quinta posición con 312.50 unidades. Por su parte, Alteñitas de Guadalajara "B" logró una calificación de 304.50 puntos para colocarse en el undécimo escalón, resultados que mantienen la competencia abierta en la lucha por los primeros puestos del sector.

Las actividades del Nacional Charro 2026 continuarán durante los próximos días en la Arena Potosí, con nuevas charreadas eliminatorias y la participación de agrupaciones provenientes de distintos puntos del país.