Grecia le propina derrota a Alemania

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Alemania sufrió su primera derrota bajo la dirección de Jürgen Klopp, después de que Grecia se llevó el domingo una sorpresiva victoria 1-0 gracias al gol de Dimitris Kourbelis en la Liga de Naciones.

El suplente griego anotó con un disparo desviado a los 74 minutos, estropeando un poco el ambiente en Augsburg, donde Klopp hizo su debut en casa como seleccionador de Alemania. Fue la primera derrota que Alemania sufre en su historal ante Grecia, el campeón europeo de 2004.

"Es parte del proceso, sin duda. La alineación, el sistema, los muchos cambios: todo eso es 100% responsabilidad mía", dijo Klopp a la cadena ARD.

Klopp se estrenó en el banquillo alemán con un empate 1-1 contra los Países Bajos el jueves.

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Su equipo dominó la primera mitad contra Grecia con 77% de posesión según Opta, aunque sin crear muchas ocasiones claras de gol.

Karim Adeyemi forzó una gran atajada de Konstantinos Tzolakis a los 32 minutos, pero por lo demás el arquero griego tuvo poco que hacer.

Los visitantes se mostraron más ambiciosos en la segunda mitad, con Fotis Ioannidis fallando una gran ocasión, y Jonathan Tah evitando otra, antes de que Kourbelis dejara atónitos a los aficionados locales.

"Para ser sincero, simplemente no rendimos lo suficiente", dijo Tah. "Por supuesto que estamos decepcionados y enojados cuando perdemos un partido. Pero lo importante es que nos mantengamos unidos. Eso no va a cambiar, con la euforia alrededor del nuevo entrenador. Si no jugamos bien y perdemos, obviamente no todo el mundo va a estar contento. Pero podemos compensarlo en el próximo partido".

Cristiano Ronaldo

en el banquillo

Cristiano Ronaldo tuvo que conformarse con un lugar en el banquillo de suplentes en la victoria 2-1 de visita de Portugal sobre Noruega.

Cristiano observó a João Félix anotar su segundo gol en igual número de partidos para abrir el marcador en Oslo. Félix controló el centro de Pedro Neto con un toque antes de rematar raso al rincón a los 17 minutos.

Erling Haaland desperdició ocasiones para anotar antes de que finalmente empatara al 51. Fue el gol número 65 de la estrella noruega en 57 apariciones con su selección.