Guardianes acortan ventaja a M. Blancas

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CHICAGO.- José Ramírez y Jo Adell impulsaron a Cleveland con un par de triples de dos outs, y los Guardianes evitaron una barrida en la serie divisional de la Liga Americana al amansar a los Medias Blancas de Chicago con una victoria 9-3 en el tercer juego el miércoles.

El triple de tres carreras de Adell le dio a Cleveland la ventaja 4-1 en la tercera entrada. El triple del dominicano Ramírez remolcó a Travis Bazzana y Patrick Bailey para una ventaja 7-3 en la octava.

"Mantuvimos el pie en el acelerador. Creo que esa ha sido la diferencia de los primeros dos juegos a hoy: en el segundo pudimos anotar un par de carreras, pero no pudimos ampliar la ventaja", declaró el mánager de Cleveland Stephen Vogt. "Nuestros muchachos hicieron un gran trabajo hoy".

Los Guardianes conectaron dos triples en un juego de postemporada por primera vez en la historia de la franquicia. Se convirtieron en el primer equipo de Grandes Ligas en lograrlo desde los Dodgers de Los Ángeles en el primer juego de la Serie Mundial de 2024.

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Adell, Ramírez, Bailey y el venezolano Brayan Rocchio aportaron dos de los 11 hits del equipo cada uno, un giro total para los campeones de la División Central de la Liga Americana después de que apenas consiguieron tres carreras y siete hits en los dos primeros juegos de la serie combinados.

El cuarto juego se disputa el jueves. Los Medias Blancas comandan 2-1 en el cruce al mejor de cinco. Una vez más, intentarán asegurar una serie de postemporada en casa por primera vez desde la Serie Mundial de 1906 contra sus vecinos Cachorros.

"Hoy no tiene nada que ver con mañana. Nada. Mañana venimos listos para jugar como siempre", afirmó el receptor de los Medias Blancas Kyle Teel.

Chicago ganó sus primeros cuatro partidos en una sorprendente aparición de postemporada después de terminar 60-102 el año pasado. Contó con el respaldo de una multitud frenética de 40.590 personas para el primer juego de playoffs en casa de la franquicia desde 2021, pero no hubo mucho para que los aficionados celebraran en las entradas finales.