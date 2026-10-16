Guardianes ganan y lideran 2-1 la Serie

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CLEVELAND.- El novato Petey Halpin conectó un jonrón de dos carreras que puso en ventaja a los Guardianes, Gavin Williams ponchó a nueve en cinco innings y Cleveland venció el jueves 3-2 a los Rays de Tampa Bay en el tercer juego para tomar ventaja de 2-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El cuarto partido de la serie al mejor de siete está programado para el viernes, aunque se pronostica lluvia.

El dominicano José Ramírez aportó dos hits y Nathaniel Lowe añadió una carrera impulsada para los Guardianes, que han ganado cinco de sus últimos seis juegos de postemporada desde que quedaron abajo 2-0 ante los Medias Blancas de Chicago en su serie divisional de la Liga Americana .

Cleveland también mejoró a 6-1 en terceros juegos de la SCLA, incluido 5-1 en casa y seis victorias seguidas desde una derrota en 1995 ante Seattle.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Patrick Bailey abrió la quinta con un batazo picado que el lanzador Griffin Jax no pudo fildear limpiamente. Halpin conectó un sinker elevado de 95.9 mph con cuenta de 2-2 y lo mandó 385 pies a las gradas del jardín derecho-central para poner el 3-2.

Halpin vio cómo la pelota superaba la barda y luego hizo un enfático bat flip por encima de su cabeza antes de recorrer las bases.

Fue el primer jonrón de Halpin en postemporada y apenas el quinto en total de su carrera de dos años en las Grandes Ligas. Fue la primera vez que Jax permitió un jonrón desde el 9 de septiembre, un lapso de cinco apariciones.

El manager de los Rays, Kevin Cash, dijo que Jax no habría podido hacer una jugada con el batazo picado de Bailey, especialmente con el salto que dio Bailey al salir de la caja de bateo. El sinker a Halpin se quedó sobre el plato.