Guardiola y Ancelotti sondeados por Italia

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MILÁN.- La federación italiana de futbol ha contactado a el exentrenador del Manchester City Pep Guardiola y con el seleccionador de Brasil Carlo Ancelotti sobre la posibilidad de hacerse cargo de la selección nacional sumida en una crisis.

La FIGC (las siglas de la federación) espera anunciar al nuevo seleccionador de Italia dentro de la semana, con la Azzurra aún conmocionada tras no clasificarse por tercera vez consecutiva al Mundial. Paolo Maldini, exdefensor de Italia y del AC Milan, fue nombrado a comienzos de mes como el nuevo director deportivo de la federación y estuvo presente en una reunión con los clubes de la Serie A el jueves, junto con el nuevo presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, y el asesor especial Leonardo.

"Sinceramente, hoy no podemos dar noticias sobre lo que está pasando. Han identificado a uno de nuestros objetivos", declaró Maldini cuando le preguntaron por Guardiola en una conferencia de prensa tras la reunión. "No podemos ocultar que también hablamos con Carlo Ancelotti antes de hablar con Pep. Sinceramente, nos pareció correcto empezar por los mejores del mundo, para ver su disponibilidad general".

Guardiola dejó el Man City al final de la temporada pasada, poniendo fin a una etapa de 10 años repleta de trofeos en la que consolidó al City como una potencia en Europa y cambió el rostro del futbol inglés.

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Guardiola, de 55 años, ha ganado 35 títulos importantes a lo largo de su carrera como entrenador, incluidos los logrados con el Barcelona y el Bayern Múnich.

Maldini y Leonardo pasaron recientemente tres días en Barcelona para hablar con Guardiola sobre la posibilidad de asumir el cargo en Italia.

"Lo mejor sería anunciar al nuevo entrenador esta semana, pero aún mejor sería esperar a la persona que realmente queremos. Así que hay urgencia, pero no tanta dentro de nosotros", señaló Maldini.

Ancelotti firmó en mayo una extensión de contrato con Brasil hasta el Mundial de 2030. Pero el cinco veces campeón del mundo acaba de tener una de sus peores actuaciones en el mayor escenario del futbol, al quedar eliminado en octavos de final tras una derrota 2-1 ante Noruega. Ancelotti, de 67 años, ha ganado títulos de liga en Italia, Inglaterra, Francia, España y Alemania. También es el único entrenador que ha ganado la Liga de Campeones cinco veces.