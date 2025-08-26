Guía E. Cabrera el triunfo de los Marlins

MIAMI.- El dominicano Edward Cabrera recetó 10 ponches en siete entradas sin permitir carreras, y los Marlins de Miami superaron el lunes 2-1 a los Bravos de Atlanta.

Troy Johnston conectó un doble impulsor y el venezolano Máximo Acosta bateó un jonrón por los Marlins, quienes igualaron su total de victorias del año pasado al llegar a 62.

Cabrera (7-7) permitió un hit y otorgó dos bases por bolas. El lanzador derecho perdió sus dos aperturas anteriores, al conceder nueve carreras limpias y 18 hits en nueve episodios y dos tercios.

El novato Drake Baldwin conectó su 14º jonrón por Atlanta con dos outs en la novena entrada. Pero Calvin Faucher logró su 12º salvamento cuando Ozzie Albies fue retirado con un rodado a tercera.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 4-0. Los dominicanos Marcell Ozuna de 4-0, Vidal Bruján de 1-0.

Por los Marlins, los dominicanos Agustín Ramírez de 2-0, Otto López de 1-0 con una anotada. El venezolano Acosta de 3-1 con una anotada y una empujada.