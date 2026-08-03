Gutiérrez campeón de la Potosina 200

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El piloto capitalino Max Gutiérrez, al volante del auto #23 de Canel´s/Logitech G/Mobil/Laboratorio Tequis se proclamó vencedor de la Potosina 200, correspondiente a la séptima fecha de la NASCAR México Series 2026, al imponerse en una emocionante competencia disputada en el Súper Óvalo Potosino, donde además la escudería potosina logró un histórico 1-2 con Rubén García Jr. finalizando en la segunda posición.

La carrera estuvo marcada por la intensidad y por tratarse de la penúltima fecha de la temporada regular rumbo al Chase, situación que elevó la disputa por cada posición. Durante gran parte de la competencia, Germán Quiroga dominó las acciones e incluso lideró cerca del 80 por ciento de las vueltas; sin embargo, un problema mecánico en el acelerador de su automóvil lo dejó sin posibilidades de pelear por la victoria en la parte final.

Aprovechando esa circunstancia, Max Gutiérrez ejecutó dos maniobras decisivas para quedarse con la bandera a cuadros y regalarle a Canel´s una victoria muy especial en la tierra de sus principales patrocinadores.

"Estoy contento y agradecido con todo el equipo y con quienes hicieron posible esto. Tuvimos dos maniobras precisas y muy buenas. Tenía que ser así, de otra forma no iba a poder ganar. Quiero felicitar a Rubén porque logramos el uno-dos en la tierra de nuestros patrocinadores", expresó el vencedor tras la competencia.

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Por su parte, Rubén García Jr. destacó el trabajo colectivo realizado por la escudería y reconoció que luchó hasta el final por alcanzar el triunfo.

"La realidad es que hubo momentos en los que pensé que no tenía posibilidad de ganar, pero estaba convencido de que iba a dar todo. Al final casi lo consigo y aunque no pude lograrlo, me voy feliz por el equipo que hizo el uno-dos", comentó. Con este resultado, Max Gutiérrez consigue su primera victoria de la temporada y fortalece sus aspiraciones de cara al cierre de la campaña regular, mientras que Canel´s celebra un resultado histórico al colocar a sus dos pilotos en lo más alto del podio.

Top 10 – NASCAR México Series "Potosina 200": 1. Max Gutiérrez con 1:41:31.063; 2. Rubén García Jr. – 1:41:31.513; 3. Irwin Vences – 1:41:31.547; 4. Rodrigo Rejón – 1:41:31.954; 5. Xavi Razo – 1:41:32.160; 6. Santiago Tovar – 1:41:32.597; 7. Eloy Falcón – 1:41:33.085; 8. Rubén Rovelo – 1:41:33.945; 9. Julio Rejón – 1:41:34.008 y 10mo. Alex de Alba – 1:41:34.216.