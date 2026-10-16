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Haas contrata a Rafael Camara

Por AP

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
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Haas contrata a Rafael Camara
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      BANBURY.- Haas apostó por la juventud en lugar de la experiencia para 2027 tras fichar el jueves al brasileño Rafael Camara, líder del campeonato de Fórmula 2, para que sea compañero del también joven Oliver Bearman en la Fórmula 1 la próxima temporada.

      Camara reemplaza a Esteban Ocon, el francés de 30 años que cuenta con una victoria y que no tendrá asiento en la F1 el próximo año.

      Al igual que Bearman, Camara tiene 21 años y es producto del programa de desarrollo de jóvenes pilotos de Ferrari, proveedor de motores y socio técnico de Haas desde hace mucho tiempo.

      Haas aún no ha confirmado a Bearman para el próximo año, pero se espera ampliamente que el piloto británico continúe una tercera temporada completa con el equipo, dados sus sólidos resultados esta temporada en comparación con Ocon y la falta de una plaza en Ferrari. Bearman y Camara están listos para formar la dupla más joven de la parrilla por edad combinada.

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      El anuncio trascendió antes de una carrera en casa para Haas en el Gran Premio de Estados Unidos la próxima semana.

      "Estoy realmente emocionado de fichar a un talento tan joven e increíble como Rafael Camara", manifestó en un comunicado el director del equipo Haas, Ayao Komatsu.

      "Todos estamos entusiasmados con esta oportunidad y, como equipo TGR Haas F1 Team, estamos realmente comprometidos a cultivar este talento y a ofrecerle un lugar donde pueda prosperar. Queremos crear un entorno en el que se sienta cómodo y respaldado, donde realmente pueda destacar con sus capacidades", agregó.

      Camara lidera la clasificación de la F2 por siete puntos sobre el búlgaro Nikola Tsolov, respaldado por Red Bull. Sería proclamado campeón si las dos últimas rondas programadas de la temporada en Qatar y Abu Dabi no pueden disputarse y no se programa un reemplazo.

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