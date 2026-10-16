Hacienda La Purísima brilla en el Nal. Charro

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La vigésima charreada del LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026 "Andrés ´Nito´ Aceves" ofreció una de las jornadas más destacadas de la categoría "AA" en la Arena Potosí. Durante la competencia de este jueves, los tres equipos participantes superaron la barrera de los 300 puntos, un hecho que elevó el nivel de la contienda y mantuvo la atención de la afición en el ruedo potosino.

La agrupación Hacienda La Purísima, de Coahuila, se llevó el triunfo con 333 unidades, resultado que la colocó momentáneamente en el tercer puesto de la clasificación general. El Herradero, de Aguascalientes, también tuvo una destacada actuación al sumar 320 puntos para ubicarse en la quinta posición, mientras que Charros de Constituyentes "Centinela", de la Ciudad de México, cerró con 302 unidades y se instaló en el séptimo lugar de la tabla.

En la charreada del mediodía, Bravos de Azuela "San Agustín", de Querétaro, consiguió la victoria con 294 puntos, cifra que lo ubicó provisionalmente en el décimo sitio. Rancho El Trébol, de Aguascalientes, acumuló 290 unidades para colocarse en la undécima posición, mientras que Rancho El Alazán, de Sinaloa, concluyó su participación con 209 puntos.

Hacienda La Purísima construyó su resultado desde las primeras suertes. Mauricio Ruiz Flores aportó 33 puntos en la cala de caballo, mientras que Álvaro Córdova Pizarro acertó dos piales para sumar 36 unidades. En el coleadero, consiguió 87 puntos.

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