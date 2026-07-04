Hamilton sale desde la ´pole´
Arrancará por delante de Kimi Antonelli, en el sprint de Silverstone
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El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) saldrá primero este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Silverstone (Inglaterra).
Hamilton dominó la calificación para la prueba corta, en cuya tercera ronda (SQ3) cubrió, con el neumático blando, los 5,891 metros del legendario circuito inglés -que albergó, en 1950 la primera carrera de toda la historia de la F1- en un minuto, 28 segundos y 376 milésimas, once menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que arrancará desde la segunda plaza.
El cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que acabó a 321 milésimas de Hamilton, saldrá tercero, desde la segunda fila y al lado del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).
Desde la tercera hilera arrancarán los ingleses George Russell (Mercedes) -ganador el pasado domingo en Austria- y Lando Norris (McLaren), defensor del título y que partirá este sábado desde el sexto puesto; en una prueba prevista a un tercio de la carrera dominical; es decir: 17 vueltas, para cubrir algo más de cien kilómetros.
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El australiano Oscar Piastri (McLaren) y el francés Isack Hadjar (Red Bull) lo harán desde la cuarta fila; Checo Pérez (Cadillac) saldrá decimonoveno.
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