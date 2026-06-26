Austria, con "peligro por calor", pone a prueba el duelo Hamilton-Antonelli por el título de F1

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La lucha por el título de la Fórmula 1 se está convirtiendo en la batalla definitiva entre juventud y experiencia.

Por un lado está Lewis Hamilton, quien a los 41 años acaba de convertirse en el ganador de carrera de F1 de mayor edad desde 1970. Un octavo título mundial lo convertiría en el campeón de mayor edad desde 1957.

Por el otro está Kimi Antonelli, el italiano de 19 años que lidera la clasificación, encaminado a convertirse en el más joven de la historia en conquistar el título.

"Ya he estado aquí antes. Sé lo que tengo que hacer, y queda un largo camino por recorrer", afirmó Hamilton antes del Gran Premio de Austria de este fin de semana, previsto como una carrera con "peligro por calor" debido a las altas temperaturas que están sofocando a Europa.

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"Tenemos una verdadera batalla por delante, y va a hacer falta que todos, durante el resto del año, para siquiera acercarnos a competir con (Mercedes), pero no creo que sea imposible", añadió.

El desafío quedó claro en las prácticas del viernes.

Antonelli fue el más rápido en ambas sesiones, superando a George Russell por 0,04 segundos en un 1-2 de Mercedes en la primera. En la segunda sesión, Antonelli encabezó a los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris por 0,237 y 0,325 respectivamente. Hamilton fue quinto en ambas sesiones.

Fue un día difícil para Cadillac, ya que Sergio Pérez se detuvo en la pista en ambas sesiones y Valtteri Bottas tuvo un pequeño incendio debajo de su auto.

Sorpresa en Mercedes

La victoria de Hamilton en Barcelona hace dos semanas, la primera con Ferrari tras un año y medio de frustración, combinó una estrategia inteligente, problemas de fiabilidad de Mercedes e innovación en Ferrari con piezas clave del auto que los rivales se han apresurado a copiar. Ferrari también llevó a Austria un motor mejorado.

Russell, compañero de Antonelli, comentó que le sorprendía lo rápido que Ferrari está desarrollando su auto bajo las estrictas reglas de gasto de la F1, pero "al final del día, seguimos siendo el equipo a batir. Así que este será otro buen fin de semana para ver si Ferrari sigue en esa buena forma o si aquello fue algo aislado".

La victoria de Hamilton solo demostró que cualquiera que lo estuviera "dando por acabado" estaba equivocado, sostuvo Russell, su compañero en Mercedes en 2024.

"Sin duda, es una gran amenaza. Ferrari es una amenaza enorme. Kimi sigue siendo claramente el piloto que va al frente y está rindiendo de manera realmente increíble y constante", expresó Russell. "Ferrari da la sensación de que viene en ascenso y Lewis está al frente de eso".

Cómo Austria muestra el crecimiento de Antonelli

Qué diferencia hace un año.

Apenas tres curvas después del inicio del Gran Premio de Austria del año pasado, Antonelli se estrelló contra Verstappen, lo que puso fin a la carrera para ambos. Verstappen aceptó la disculpa de Antonelli y señaló que "todo piloto ha cometido un error así", aunque los puntos que perdió ese día, según se argumenta, terminaron costándole el título.

Fue parte de una racha desastrosa de resultados veraniegos en pistas europeas para Antonelli, quien admitió que se sentía abrumado por la frustración. Después de que el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, calificara repetidamente el rendimiento del italiano como "decepcionante" en su Gran Premio de Italia, en casa, eso alimentó especulaciones sobre su futuro. Luego llegó el giro.

Antonelli utilizó las críticas de Wolff como "combustible para hacerlo aún mejor", y lo hizo: sumó más puntos en las últimas ocho rondas de la temporada que en las 16 anteriores. Eso sentó las bases para su temporada revelación de 2026, en la que lidera el campeonato.

El futuro de Verstappen

Por tercer año consecutivo, Verstappen llega a la carrera de casa de Red Bull con su futuro sin definirse.

El contrato del cuatro veces campeón con Red Bull se extiende hasta 2028, pero podría permitir una salida anticipada bajo ciertas condiciones. Las especulaciones se ven alimentadas por el interés sostenido de Mercedes y por los comentarios de Verstappen sobre dejar la F1 por frustración con los autos de 2026.

En 2024 y 2025, Verstappen finalmente se comprometió a seguir con el equipo que ha dirigido toda su carrera en la F1.

La disputa de Mónaco sigue latente

Han pasado tres semanas desde el Gran Premio de Mónaco y los resultados aún no son definitivos. McLaren y Red Bull están protestando el fallo que le devolvió a Pierre Gasly el tercer puesto tras anular una penalización de tiempo.

Varios pilotos fueron sancionados por un sistema de cronometraje mal configurado, pero solo se revocó la de Gasly. Si se revierte la decisión, Isack Hadjar, de Red Bull, sería tercero y Piastri, de McLaren, cuarto.