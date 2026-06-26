Serrano no se manda solo: A. Páez Varela

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El diputado local Héctor Serrano Cortés no actúa solo y tiene a quien rendirle cuentas con la ley bautizada con su nombre, pero corre el riesgo de que la sociedad potosina, tradicionalmente opositora a los excesos del poder, se organice de nuevo para contrarrestar la ofensiva contra la libertad de expresión, advirtió Alejandro Páez Varela, director del portal Sinembargo.mx.

Alejandro Páez Varela advierte sobre la Ley Serrano y la libertad de expresión

El periodista, entrevistado por Pulso, señaló que en un ambiente social encendido por la oposición a la Ley Serrano es buen momento para que los potosinos evalúen si quiere ese tipo de gobierno o si cree necesario organizarse para resistir las prácticas antidemocráticas que se están imponiendo en San Luis Potosí.

Agregó que Héctor Serrano no es necesariamente quien está detrás de la ley, porque más bien, el diputado del PVEM no se mueve ni se manda solo y aunque es bueno para usar gente, al final debe responder a alguien por lo que hace. "Esa ha sido su carrera durante muchos años", indicó.

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Impulso autoritario detrás de la iniciativa en San Luis Potosí

Añadió que la iniciativa surge por un impulso autoritario "del gobernador y de la senadora". "Ellos son de entrada, una anomalía porque ganaron haciéndose pasar por 4T, pero tienen su propia agenda. Y eso está bien, pero cuando les conviene juegan a una cosa o a otra", indicó.

Precisó que cualquier iniciativa que atente contra las libertades que los mexicanos han ganado, entre ellas la libertad de expresión, está condenado al fracaso porque es una sociedad que gana sus libertades con mucho esfuerzo.

"No creo que se vayan a salir con la suya con esta iniciativa, pero por lo pronto la van a utilizar para curarse de enemigos de su proyecto político", sentenció.