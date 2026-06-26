Asesinan a cuatro en ataques armados en La Pila

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Cuatro personas fueron asesinadas a balazos durante la madrugada de este viernes en dos ataques armados registrados en la delegación de La Pila, al sur de la capital potosina.

El primer hecho ocurrió sobre la lateral de la carretera 57, a la altura de la entrada a La Pila, cerca de unos puestos de tacos.

En ese sitio, un hombre y una mujer fueron atacados por sujetos armados y murieron a consecuencia de los impactos de arma de fuego.

Minutos después se reportó un segundo ataque en un domicilio ubicado en la calle Barrón número 395, también en aquella delegación.

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De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados irrumpieron en la vivienda y dispararon contra sus ocupantes. En el lugar murieron Saúl, de 29 años de edad, y su novia, identificada de manera preliminar como Estrella.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil Estatal acudieron a ambos sitios para acordonar las zonas y preservar los indicios.

Más tarde, personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer ambos hechos y dar con los responsables.

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COMUNICADO DE LA FGE

La FGE informó más tarde que inició la carpeta de investigación bajo los protocolos correspondientes, por hechos suscitados en la delegación La Pila.

Durante las primeras horas de este viernes 26 de junio de 2026, la Policía de Investigación (PDI) tuvo conocimiento del deceso de varias personas en la demarcación mencionada.

Los servicios periciales acudieron a la calle Barrón, procesaron el área y trasladaron los cuerpos de un hombre y una mujer a sus instalaciones.

Asimismo, en la carretera 57, en la entrada de la Delegación, se recolectaron indicios y también fueron trasladadas dos personas sin vida.

La FGESLP realizará las necropsias de ley con el fin de establecer las causas que derivaron en el fallecimiento de las y los occisos.