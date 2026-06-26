Tres años de guerra en Sudán dejan sobrevivientes con amputaciones y heridas

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Tres años de guerra han devastado gran parte de Sudán. El impacto ha quedado grabado en la piel de los sobrevivientes y en sus recuerdos.

Miles de personas han muerto. Millones han sido desplazadas. Periodistas de The Associated Press pasaron más de una semana en la capital y sus alrededores después de que el ejército retomara Jartum el año pasado. La lucha continúa en otros lugares contra el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Estos son algunos sobrevivientes de la guerra y sus historias. Un integrante del departamento de medios del ejército acompañó a la AP durante la visita, incluso durante las entrevistas. La AP mantiene el control editorial total de su contenido.

Sueños futbolísticos destrozados

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Omer al-Toum soñaba con jugar en la selección nacional de fútbol de Sudán. Pero todo cambió en octubre, cuando un artefacto sin explotar detonó en su casa mientras intentaba usarlo para aflojar un clavo. Perdió parte de la pierna derecha y el brazo izquierdo. La otra pierna quedó destrozada.

Sereno y de buen carácter, este hombre de 33 años se derrite de amor por su hija de 8 meses, tratando de mantener una actitud positiva.

"Cuando supe que me habían amputado la pierna, mi familia esperaba una reacción mayor de mi parte, pero no les mostré cuánto me había afectado", relató.

Ahora, al-Toum no puede bañarse ni levantarse de la cama por sí solo, y algunas puertas de la casa no son lo suficientemente anchas para su silla de ruedas. Quiere usar prótesis, pero debe viajar al extranjero para conseguir unas de buena calidad.

Ha encontrado consuelo como entrenador de fútbol, y les dice a los jóvenes jugadores que permanezcan en la escuela para mantener vivas otras opciones.

"Mientras sigas respirando, sigues siendo capaz de hacer muchas cosas. Y cuando Dios te quita algo, seguramente te compensará con otras cosas", afirmó.

La muerte de una hermana

Noon Madani no quería salir de casa aquel día de agosto, hace casi tres años, pero su hermana mayor insistió. Fuerzas paramilitares controlaban su vecindario a las afueras de Jartum, pero había que pagar una factura atrasada.

De regreso a casa, un misil mató a su hermana de 18 años y aplastó las piernas de Madani, que entonces tenía 16.

Hablando con voz suave en su silla de ruedas, con las piernas enyesadas, recordó haber visto fragmentos del misil en la cabeza de su hermana mientras yacía a su lado, sin poder moverse.

"No puedes imaginar lo que es que, de repente, alguien te diga que a tus hijas las alcanzó un proyectil de artillería. Entras en una fase de crisis nerviosa", contó su padre, Omer Bakar.

Madani permaneció seis meses en un hospital para someterse a cirugías, luchando contra infecciones y, a veces, esperando a que encontraran a un médico después de que otros huyeran.

Los médicos dicen que debería poder volver a caminar. Sus hermanos menores la llevan en silla de ruedas a la escuela todos los días. Estudia ciencias y sueña con convertirse en médica.

"Tratamos de olvidar la guerra, la pesadilla de la que por fin despertamos", manifestó su padre.

Una niña de 8 años

Cuando su casa fue alcanzada en febrero de 2025, el esposo de Fatma Ageb estaba dormido. Sus hijas mayores acababan de hablar sobre qué regalarle a su hermanita por su cumpleaños. Eso es lo último que la mujer, de 38 años, recuerda de ese día.

El bombardeo mató a su esposo y a sus hijas mayores, de 10 y 12 años. Le atravesó el cuerpo con metralla y dejó gravemente herida a su hija de 8 años.

"Si no fuera por Zeinab, no querría vivir. Siempre llama a sus hermanas y a su padre", relató Ageb, secándose las lágrimas de las mejillas.

El ataque dejó cicatrices en el rostro de su hija y ella perdió el ojo derecho. En su lugar, usa uno de vidrio.

Sentada junto a su madre en un hospital y con un collar con un personaje de la película "Frozen", Zeinab sostenía tímidamente un dibujo que hizo y se estremecía de dolor mientras un médico atendía sus heridas.

Amigos y familiares reunieron dinero para las operaciones de la niña, pero necesita más, y su madre no sabe de dónde lo sacará.

Aunque intenta ser fuerte por su hija, las cicatrices de Zeinab son un recordatorio de lo que han perdido.

Un voluntario conmocionado

Tariq Abuzeid había pasado años ayudando a otros, recaudando dinero para mantener comedores comunitarios desde su casa y distribuyendo medicamentos a los enfermos. Cuando la guerra llegó a Jartum, el obrero de la construcción siguió socorriendo a la gente.

Pero en diciembre de 2023, quedó atrapado en un intenso bombardeo después de distribuir comida. Perdió la pierna derecha.

Rodeado de su familia, este hombre de 52 años ahora intenta mostrarse estoico, pero se quiebra cuando piensa en cómo han cambiado las circunstancias.

"Yo solía servir a la gente... Ahora siento que soy una carga".

El ataque le provocó una hemorragia masiva, que, según dijo, comprometió su sistema inmunológico. Toma decenas de pastillas al día, pero sigue con dolor. Le cuesta encontrar una buena prótesis y una silla de ruedas, algo nada fácil en Jartum.

Y, aun así, su labor de voluntariado continúa. Grandes recipientes metálicos estaban apilados en su patio mientras se preparaba para servir a otros su próxima comida.

Huir de una agresión sexual

Para julio, el hambre se había vuelto insoportable, así que la mujer, de 50 años, huyó de la ciudad sitiada de Dilling, en Kordofán del Sur, con sus dos hijas. Pero afirma que fueron secuestradas por las FAR.

Con las manos atadas y los rostros cubiertos, dijo que las llevaron en auto durante horas a una base improvisada en el desierto junto con más de una docena de mujeres. Relató que allí fue violada en masa hasta sangrar, y que la golpearon con regularidad durante meses.

La AP no revela los nombres de personas que han sufrido agresiones sexuales. Las Naciones Unidas han calificado la violencia sexual como una de las "características definitorias" de la guerra en Sudán.

Cada noche, la mujer se encogía al oír acercarse los pasos de los combatientes al cuarto donde las retenían. Los hombres señalaban a la mujer que querían y se la llevaban, según contó.

Cuando fueron por sus hijas, de 25 y 20 años, ella les dijo que se la llevaran a ella en su lugar.

Una noche, cuando los combatientes estaban fuera, huyó con sus hijas hacia el desierto. Aterradas y debilitadas, caminaron durante días antes de encontrar ayuda en otra ciudad.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido no respondieron a una solicitud de comentarios.

Ahora, ellas están en un centro para mujeres en Jartum. Entre lágrimas, la mujer dijo que un médico le informó que las lesiones por las agresiones sexuales eran tan graves que habría que extirparle el útero.