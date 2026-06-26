Av. Carranza, gran cantina del Mundial

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Sin vigilancia de la SSPC municipal o de la Guardia Civil Estatal, la avenida Carranza en su tramo de Fray José de Arlegui a Albuquerque, se convirtió en una gran cantina con baile callejero el miércoles por la noche, debido al triunfo de la selección mexicana.

Las corporaciones policiales, brillaron por su ausencia en puntos medulares como el mencionado ni siquiera para persuadir a moderarse a los participantes del desmán que se prolongó hasta las 3:30 de la mañana.

El exceso de consumo de bebidas alcohólicas fue la constantes y dicho sea de paso, las calles fueron cerradas por personas ajenas a la zona, impidiendo el paso a cocheras y el paso hacia el puente deprimido con dirección del Centro a Los Filtros, sin que ningún elemento de tránsito o de la policía realizará labores de ordenamiento o auxilio.

Ciudadanos y automovilistas que viven por la zona, solicitan al titular de la SSPC, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, que instruya a sus elementos a realizar operativos de verdadera seguridad y paz durante este tipo de concentraciones ya que la percepción vecinal es de indiferencia y poca efectividad.

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