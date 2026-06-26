logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Dos terremotos sacuden Venezuela, en fotos

Fotogalería

Dos terremotos sacuden Venezuela, en fotos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Av. Carranza, gran cantina del Mundial

Vecinos de Morales piden a autoridades moderar a los celebrantes

Por Redacción

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
A
Av. Carranza, gran cantina del Mundial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Sin vigilancia de la SSPC municipal o de la Guardia Civil Estatal, la avenida Carranza en su tramo de Fray José de Arlegui a Albuquerque, se convirtió  en una gran cantina con baile callejero el miércoles por la noche, debido al triunfo de la selección mexicana.

      Las corporaciones policiales, brillaron por su ausencia en puntos medulares como el mencionado ni siquiera para persuadir a moderarse a los participantes del desmán que se prolongó hasta las 3:30 de la mañana.

      El exceso de consumo de bebidas alcohólicas fue la constantes y dicho sea de paso, las calles fueron cerradas por personas ajenas a la zona, impidiendo el paso a cocheras y el paso hacia el puente deprimido con dirección del Centro a Los Filtros, sin que ningún elemento de tránsito o de  la policía realizará labores de ordenamiento o auxilio.

      Ciudadanos  y automovilistas que viven por la zona, solicitan al titular de la SSPC, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, que instruya a sus elementos a realizar operativos de verdadera seguridad y paz durante este tipo de concentraciones ya que la percepción vecinal es de indiferencia y poca efectividad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Exhiben patrulla conectada a alumbrado público
        Exhiben patrulla conectada a alumbrado público

        Exhiben patrulla conectada a alumbrado público

        SLP

        Pulso Online

        Una patrulla eléctrica de la Policía Municipal fue captada conectada al alumbrado público en el Centro Histórico.

        Gobierno se deshará de 31 mil bienes, entre mobiliario y vehículos
        Gobierno se deshará de 31 mil bienes, entre mobiliario y vehículos

        Gobierno se deshará de 31 mil bienes, entre mobiliario y vehículos

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El dictamen aprobado por el Congreso no detalla el valor total del inventario

        Cerrarán oficinas de Interapas en Acceso Norte
        Cerrarán oficinas de Interapas en Acceso Norte

        Cerrarán oficinas de Interapas en Acceso Norte

        SLP

        Flor Martínez

        Todos los servicios se concentrarán en la sede de la calle Benito Juárez

        Vuelven probabilidades de lluvias en SLP
        Vuelven probabilidades de lluvias en SLP

        Vuelven probabilidades de lluvias en SLP

        SLP

        Redacción

        Para la tarde del jueves, se esperan rachas de viento de 40 km/h y temperaturas de hasta 37 grados en la Huasteca